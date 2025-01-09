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火颶風強襲 南加林火失控已5死 進入緊急狀態

編譯陳韻涵／綜合報導
南加州洛杉磯地區連續兩日的多場林火延燒，除至少已造成五人死亡，還有約15萬人被迫撤離家園。(路透)
南加州洛杉磯地區連續兩日的多場林火延燒，除至少已造成五人死亡，還有約15萬人被迫撤離家園。(路透)

加州洛杉磯地區7日開始出現的有如「火颶風」的多場林火延燒，截至8日至少已造成五人死亡，包括華人在內約15萬人被迫撤離家園，其中不乏豪宅區的明星住家，另有消防員、緊急救難人員和當地居民受傷。失控的林火已摧毀千餘棟建築，逾百萬戶停電。拜登總統8日到訪洛杉磯視察並慰問消防員，加州州長紐森(Gavin Newsom)則宣布緊急狀態，當局正在調查火災原因，乾燥植被與強勁風勢疑為主因。

千餘建築毀 百萬戶停電

圖為火災將當地一座豪宅化為灰燼，只有一面星條旗仍在迎風飄揚。(路透)
圖為火災將當地一座豪宅化為灰燼，只有一面星條旗仍在迎風飄揚。(路透)

洛杉磯地區的森林大火7日起在強風助長下迅速延燒，消防資源和供水趨近極限，救災行動受阻。

洛杉磯市消防局長克里斯汀‧克勞利(Kristin Crowley)說：「8日風勢依然強勁，我們絕對還沒脫離險境。」

缺水救援 消防人力不足

加州官員表示，洛杉磯郡同時遭受五場大火肆虐，而所有火災的控制率為0%，其中兩起大火夾擊洛杉磯。

洛杉磯西側有斷崖林火(Palisades Fire)延燒海岸城市聖塔莫尼卡(Santa Monica)到馬里布(Malibu)之間的高級社區「太平洋斷崖」(Pacific Palisades)，波及1萬5832英畝土地和近千棟建築，另沿著托潘加峽谷(Topanga Canyon)山區蔓延至太平洋的天然防火地帶，形成洛杉磯史上災情最慘重的火災之一。

洛杉磯郡警長盧納(Robert Luna)告訴地方電台KNX說，在東部的聖蓋博(San Gabriel)山麓，伊頓山火(Eaton Fire)又燒毀1萬600英畝土地，已知五人身亡。

私人氣象公司AccuWeather初估此次災損逾500億元。

洛杉磯郡緊急管理主任麥高恩(Kevin McGowan)表示，「我們面臨一場歷史性的空前天災」。

洛杉磯上空被火光染成紅色，濃煙密佈。追蹤停電資訊的PowerOutage.us網站顯示，洛杉磯郡逾百萬戶家庭和企業停電；美聯社報導，洛杉磯郡95萬7000戶停電，而范杜拉郡(Ventura)33萬4000戶摸黑。

不少華人被迫連夜撤離

南加州洛杉磯地區7日開始出現的有如「火颶風」的多場林火延燒，加州州長紐森宣布緊急...
南加州洛杉磯地區7日開始出現的有如「火颶風」的多場林火延燒，加州州長紐森宣布緊急狀態。(路透)

居住在艾塔迪那市(Altadena)和巴沙迪那市的不少華人被迫連夜離開家園，大火和撤離的場景，令人怵目驚心。居住在巴沙迪那的董先生說，她在加油時看到遠方山上燃起熊熊大火，感到怵目驚心；空氣中瀰漫燒焦味道，令人不適。

洛杉磯郡另三場較小的火災已耗盡當地消防資源，缺水影響帕利塞徳的救災行動，那場野火已延燒1萬5832英畝土地。

洛杉磯郡消防隊長馬隆(Anthony Marrone)說：「消防人力不足，難以應付四場如此大規模的火災。」

官員表示，太平洋斷崖社區的三個大型水箱都空了，用水需求強勁也導致附近一些消防栓缺水。

洛杉磯水電廳執行長昆諾斯(Janisse Quinones)說：「我們將把水利系統推向極限，正用城市供水系統滅火，極具挑戰性。」

太平洋斷崖社區坐落群山之間卻可見到壯闊海景，房地產資訊網站Zillow統計，截至2023年底，當地典型住宅房價為370萬元，高於附近四個郵遞區號範圍的房價；當地也是許多影藝明星的家，曼蒂摩爾(Mandy Moore)等人倉皇逃離家園。

原訂到場堪災的拜登7日因天候因素停留洛杉磯，他與紐森一起到聖塔蒙尼卡消防局聽取消防工作簡報。

紐森7日宣布加州進入緊急狀態，而拜登則承諾在1月20日移交權力前，予以一切協助。

南加州洛杉磯林火蔓延，摧毀千餘棟建築，逾百萬戶停電。(美聯社)
南加州洛杉磯林火蔓延，摧毀千餘棟建築，逾百萬戶停電。(美聯社)

洛杉磯 加州 拜登

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