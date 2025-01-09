南加林火／野火燒豪宅 明星急疏散 好萊塢也受影響

洛杉磯郊區高級社區「太平洋斷崖」爆發的林火，迫使不少好萊塢明星因家園面臨野火威脅而撤離。圖為其中一幢豪宅化為灰燼。(美聯社)

洛杉磯郊區高級社區「太平洋斷崖」(Pacific Palisades)爆發山林野火，不少好萊塢明星也因為家園面臨野火威脅，被迫撤離，包括馬克漢米爾(Mark Hamill)、曼蒂摩爾(Mandy Moore)和詹姆士伍茲(James Woods)等人，都在撤離名單上。

加州 消防員目前正在努力與這場大火奮鬥；但大火在強風勁吹下肆虐整個地區，燒毀房屋，數萬人倉皇逃離家園，導致道路阻塞，不少人直接棄車，拉著行李，改靠步行逃離現場，而由於消防資源緊張，火勢仍未被有效控制。

「太平洋斷崖」社區位在沿岸山坡地區，這裡散佈這不少名人的住宅，老牌男團「海灘男孩」(Beach Boys)1960年代熱門歌曲Surfin’ USA中，就有提到這裡。

漢米爾7日晚上在Instagram上發文寫道：「馬里布(Malibu)的撤離真的很突然。我們靠近(太平洋海岸公路)時，道路兩旁都已經出現小規模的野火。」

詹姆士伍茲在接受有線電視新聞網(CNN)訪問時，談到自家社區的慘狀時，更是忍不住流淚；他說：「前一天你還在游泳池理游泳，隔天就全沒了。」

潔美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)8日就在Instagram上表示，自己的家人安全，但社區和家園可能都燒掉了，且有不少朋友都失去家園。

美國規模最大的保險公司之一州農保險公司(State Farm)，去年就已取消如今遭受祝融之災的「太平洋斷崖」社區數百戶居民房屋保險。圖為消防人員8日在當地一座燃燒的房屋滅火。(路透)

其他在該地區有房產的明星包括了亞當山德勒(Adam Sandler)、班艾佛列克 (Ben Affleck)、湯姆漢克斯(Tom Hanks)和導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)等人；許多人都在等待消息，看自己的家園是否在火災中倖存下來。

僅在72小時之前，金球獎(Golden Globes)才剛為2025年頒獎季揭開序幕，但在野火的威脅下，不少活動都受到影響；電視演員工會獎(Screen Actors Guild Awards)提名就取消現場活動，改以發布新聞稿方式宣布；奧斯卡金像獎(Academy Awards)提名宣布也延遲兩天至1月19日，負責該獎的美國電影藝術與科學學院為了照顧到受火災影響的成員，還特地延長了投票 時間。