南加林火／洛杉磯逾千戶房屋保險 爆發林火前已被取消

美國規模最大的保險公司之一州農保險公司(State Farm)，去年就已取消如今遭受祝融之災的「太平洋斷崖」社區數百戶居民房屋保險。圖為消防人員8日在當地一座燃燒的房屋滅火。(路透)

洛杉磯郊區高級社區「太平洋斷崖」(Pacific Palisades)爆發山林林火，新聞周刊(Newsweek)8日報導，美國規模最大的保險 公司之一州農保險公司(State Farm)，去年就已經取消如今遭受祝融之災的「太平洋斷崖」社區數百戶居民房屋保險。

報導指出，州農保險公司以避免「財務損失」(financial failure)為由取消「太平洋斷崖」居民房屋保險，因為加州 出現林火更頻繁，災情愈來愈嚴重，尤其在高風險區域。不過，南加州地區多起山林大火同時發生，許多居民必須依靠保險才能恢復生活。

過去三年裡，數家私人保險公司取消加州高風險地區的房屋保險，許多民眾只能透過州政府的「公平取得保險計畫」(Fair Access to Insurance Requirements Plan，FAIR Plan)購買保險。加州「公平取得保險計畫」投保案件在2020年至2024年間成長一倍，總額達到45萬2000件。

2024年4月，州農保險公司宣布將取消加州的7萬2000件房屋保險以及3萬件做為公寓使用的房屋保險。統計顯示，遭到這波取消保險的客戶當中，有1600戶房屋位於「太平洋斷崖」社區。川農保險公司在2023年則宣布，在加州將不接受新客戶的房屋保險。

州農保險公司總裁兼執行長哈丁(Denise Hardin)2024年3月致函加州保險廳廳長萊拉(Ricardo Lara)指出，拒絕為高風險區域房屋保險的決策是不得已情況下做出的困難決定，但對公司前途而言卻有必要，因為光靠調高保費 也不足以維持公司財務健全。

限制在加州提供保險的多數保險公司，都提到林火風險升高和州府規定是他們做出這個決定的主要原因。由於無法把保費升到足以承擔越來越高風險的水平，保險公司便決定停止保險。這引發加州目前的房屋保險業危機，導致屋主在極為需要的時候，卻難以為房子找到保險。