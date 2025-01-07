內外夾擊…加總理杜魯多辭自由黨黨魁 待選出繼任者也將辭總理

擔任加拿大總理9年之久的杜魯多，近來飽受內外夾擊，他6日宣布辭去自由黨黨魁一職，待選出繼任者他也將卸任總理。（美聯社）

加拿大 總理杜魯多 (Justin Trudeau)6日宣布辭去執政黨自由黨(Liberal Party)黨魁，但將續任總理直到繼任人選產生。杜魯多成了國際政壇最新一位失勢的進步派領袖，杜魯多的下台更讓加拿大面對即將二度執政、揚言要顛覆北美自由貿易的川普 總統時，顯得群龍無首。

53歲的杜魯多以年輕、英俊、率直的進步派路線在全球政治舞台迅速走紅，宣布辭職等於為十餘年從政生涯畫上句點。昔日的明星風采已不復見，近幾年杜魯多在自由黨內落得眾叛親離，被迫下台。

新任總理的誕生恐將耗時數月，自由黨目前民調大幅落後保守黨(Conservative Party)。根據規定，加拿大國會選舉必須於10月底前舉行，但如果現在投票，走民粹主義的保守黨黨魁博勵治(Pierre Poilievre)極可能成為加拿大新任總理。

杜魯多6日頂著零下低溫，站在渥太華麗都小屋(Rideau Cottage)官邸前發表談話：「對我而言，情勢已經非常明顯，若我必須對抗內部紛爭，我將無法在選舉裡成為最佳選擇。」

杜魯多從政治舞台退場之際，將成為加拿大史上最不受歡迎的政治人物之一，自由黨處於劣勢，加拿大面臨著不確定的經濟未來。加國選民把物價飛漲、房屋短缺以及移民問題過度寬鬆讓經濟問題雪上加霜等責任都歸咎於杜魯多，杜魯多支持度跌至20%左右，自由黨支持度落後保守黨20%以上。

總統當選人川普揚言上台後將對加拿大課徵25%關稅，除非加國解決美國北部邊境的毒品走私、非法入境問題。華爾街日報分析，川普的威脅看似較針對墨西哥，卻讓加拿大政府高層頭疼不已。

川普在2024年大選勝出之後除了曾發言揶揄杜魯多，還提議加拿大可以當美國的「第51州」。川普6日在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文寫道，杜魯多辭職是因為「許多加拿大人很想成為第51州」。

原本是杜魯多盟友的副總理兼財長方慧蘭(Chrystia Freeland)，上個月因為川普關稅問題與杜魯多意見不合而辭職。方慧蘭與前任加拿大銀行(Bank of Canada)總裁卡尼(Mark Carney)被認為是自由黨新任黨魁熱門人選。