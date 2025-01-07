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魅力下降+川普威脅致杜魯多倒台 3部長曾怨難打進核心

記者顏伶如／綜合報導
美國總統當選人川普揚言對加拿大徵收闗稅，並歡迎成為美國第51州後，加國總理杜魯多(右)應對失當，引發不滿，6日宣布辭職。(美聯社)
美國總統當選人川普揚言對加拿大徵收闗稅，並歡迎成為美國第51州後，加國總理杜魯多(右)應對失當，引發不滿，6日宣布辭職。(美聯社)

加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)6日宣布辭去執政黨自由黨(Liberal Party)黨魁，但將繼續擔任總理直到新任黨魁產生。53歲的杜魯多從2015年以來擔任總理，如今卻遭昔日盟友背棄。新冠疫情爆發後，杜魯多政治明星魅力開始降低，總統當選人川普則揚言上台後要對加拿大課徵25%關稅，副總理兼財長方慧蘭(Chrystia Freeland)上個月因為與杜魯多意見不合而閃辭，各種前因後果終於讓杜魯多黯然退場。

杜魯多在公眾矚目下出生，父親是前任加拿大總理老杜魯多(Pierre Trudeau)，父子兩人的政治志業傳承一度成為佳話。杜魯多是少數任期三連霸的總理，率領加拿大走過兩次危機：新冠疫情及川普第一次執政期間要求重新談判「美國-墨西哥-加拿大協定」。

2013年，杜魯多在自由黨風雨飄搖之際出任黨主席，自由黨在加拿大下議院席次首度跌落到排名第三。杜魯多憑藉著主打樂觀、正面訊息，加上選民對保守黨(Conservative Party)感到疲乏，讓杜魯多在2015年選舉勝出。

杜魯多對不熟悉的人士感到不自在，在黨內導致問題。自由黨人士出版爆料書指出，三名部長曾抱怨說很難打進杜魯多核心圈。

記者兼作家派金(Steve Paikin)2024年7月曾說，杜魯多審慎小心的個性，與身為老杜魯多兒子的成長背景有關。派金表示，杜魯多必須經常面對自己身為名人的現實，絕大多數人都想從杜魯多身上得到好處。

多倫多大學(University of Toronto)政治教授魏斯曼(Nelson Wiseman)說，杜魯多遺傳了父親的固執，對於顯而易見的不祥之兆視若無睹，例如直到最後依然堅持自己正是最適合領導自由黨的人選。

2019年，當時的司法部長王州迪(Jody Wilson-Raybould)指控杜魯多施壓，逼迫協助涉嫌貪汙案的建築包商SNC-拉瓦稜公司(SNC-Lavalin)躲避刑責。王州迪與國庫委員會主席菲爾波特(Jane Philpott)雙雙請辭以示抗議，強調對杜魯多失去信心，杜魯多形象大挫。

2021年新冠疫情大爆發，杜魯多身為總理，當年4月率先接受新冠疫苗接種，帶領加國...
2021年新冠疫情大爆發，杜魯多身為總理，當年4月率先接受新冠疫苗接種，帶領加國抗疫。(美聯社)

杜魯多 加拿大 疫情

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