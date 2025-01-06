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中西部十年最大暴雪 公路結冰 影響陸空交通 衝擊6000萬人

編譯陳韻涵／綜合報導
美中和美東經歷十年來最大降雪，冰雪覆蓋十餘州，圖為俄亥俄州辛辛那提的公路漫天風雪。(美聯社)
美中和美東經歷十年來最大降雪，冰雪覆蓋十餘州，圖為俄亥俄州辛辛那提的公路漫天風雪。(美聯社)

受冬季風暴影響，中西部遭受十年來最大降雪侵襲，堪薩斯州、內布拉斯加州西部和印第安納州部分地區主要道路結冰，國民兵出動救援受困駕駛；國家氣象局(NWS)對堪州、內州和密蘇里州已發布暴風雪警告，估計影響逾6000萬人。

美聯社報導，70號州際公路以北積雪至少8吋，而堪薩斯州和密蘇里州的暴風雪吹起時速45哩的陣風。

NWS針對堪薩斯州、內布拉斯加州和密蘇里州發布暴風雪警告，相關警告6日到7日上午擴及新澤西州。

氣象局5日稍早表示，「對於部分降雪量最多的區域而言，可能是十年來最大降雪。」

NWS氣象學者歐拉維克(Bob Oravec)表示，約有6300萬人5日受到極寒天氣預報、監測和警報影響。

美中和美東經歷十年來最大降雪，冰雪覆蓋十餘州，圖為堪薩斯州高速公路因路面結冰，造...
美中和美東經歷十年來最大降雪，冰雪覆蓋十餘州，圖為堪薩斯州高速公路因路面結冰，造成多起車禍。(美聯社)
美中和美東經歷十年來最大降雪，冰雪覆蓋十餘州，圖為俄亥俄州辛辛那提鏟雪車冒雪作業...
美中和美東經歷十年來最大降雪，冰雪覆蓋十餘州，圖為俄亥俄州辛辛那提鏟雪車冒雪作業。(美聯社)
美中和美東經歷十年來最大降雪，冰雪覆蓋十餘州，圖為紐約州羅威爾出現的低溫。(美聯...
美中和美東經歷十年來最大降雪，冰雪覆蓋十餘州，圖為紐約州羅威爾出現的低溫。(美聯社)

挾帶極冷空氣的極地渦旋(polar vortex)通常環繞北極旋轉，但有時會從極地向南移動，使美國、歐洲和亞洲民眾經歷嚴寒；研究顯示，北極快速暖化是極地渦旋發威頻律日增的部分原因。

密蘇里州中部居民萊特(Gary Wright)5日在公寓的濕滑停車場，穿著大衣為他的多功能車(SUV)除去厚重積雪；他還替兩隻老狗買了狗靴，因為牠們的爪子碰到冰冷地面，「幾乎無法行動」。

暴風雪嚴重影響陸空交通，尤其是中西部地區，火車停駛區間包括芝加哥往返紐約，以及芝加哥往返聖路易市(City of St. Louis)的班次。

根據航空追蹤平台FlightAware資料，聖路易蘭伯特國際機場(Lambert International Airport)取消近200個往返航班。

印第安納州的積雪完全覆蓋64號州際公路、69號州際公路，以及第41號公路的部分路段，州警呼籲駕駛別開車上路，鏟雪車正努力追趕降雪的速度。

警長林格爾(Todd Ringle)說：「雪下得很大，鏟雪機通過半小時後，道路又完全被雪覆蓋。」

堪薩斯州中部70號州際公路部分路段4日下午封閉，該州部分地區降雪量達10吋，堪州部分地區和密蘇里州北部的降雪和雨夾雪總量估計超過14吋。

肯塔基州路易維爾市(Louisville)5日降雪量為7.7吋，打破該市1910年維持迄今的3吋降雪紀錄。

另外受到湖泊效應(lake effect)影響，紐約州北部部分地區積雪至少3呎，降雪持續到5日下午。

暴風雪隨後移入俄亥俄河谷，並於5日晚至6日影響大西洋中部各州，甚至南至佛羅里達州也出現嚴重結冰情況。

疾風吹倒深南州(Deep South，又稱棉花州)的樹木，NWS於5日針對阿肯色州、路易斯安納州和密西西比州發布龍捲風警報。

密蘇里州 暴風雪 堪薩斯州

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