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卡特國葬 停靈2處開放民眾瞻仰 9日華府官方告別式

編譯盧炯燊／綜合報導
前總卡特的靈柩，4日上午離開菲比．薩姆特醫療中心，負責保護卡特的現任和前任特勤人員隨行護柩，喬治亞州大批民眾手持國旗夾道向卡特作最後的告別及致意。(路透)
前總卡特的靈柩，4日上午離開菲比．薩姆特醫療中心，負責保護卡特的現任和前任特勤人員隨行護柩，喬治亞州大批民眾手持國旗夾道向卡特作最後的告別及致意。(路透)

前總統卡特(Jimmy Carter)為期六天的國葬活動，4日在喬治亞州他的家鄉小鎮平原鎮(Plains)正式開始，首先登場的是公開悼念活動。這位第39任總統的靈柩先後穿過平原鎮、兒時生活的農舍、他登上政治舞台的亞特蘭大，在此供民眾瞻仰至7日，然後前往華府，9日在華府舉行官方告別儀式。

喬州民眾揮舞國旗 夾道告別

覆蓋著國旗的靈柩，4日上午在菲比．薩姆特醫療中心(Phoebe Sumter Medical Cente)出發，負責保護卡特的現任和前任特勤人員隨行護柩，將他的遺體從醫療中心運送上黑色靈車，並沿途在靈車旁護送。

卡特的孩子、孫子和曾孫等，隨著悲傷的笛聲，雙手放在心上作最後的告別。

大批民眾一早在醫療中心外，手持國旗夾道向卡特作最後的告別及致意，有人甚至老遠從佛州趕來。一位75歲的長者形容卡特的政治成就早已超乎美國以外。

前總卡特的靈柩，4日上午離開菲比．薩姆特醫療中心，負責保護卡特的現任和前任特勤人...
前總卡特的靈柩，4日上午離開菲比．薩姆特醫療中心，負責保護卡特的現任和前任特勤人員隨行護柩，喬治亞州大批民眾手持國旗夾道向卡特作最後的告別及致意。(美聯社)

卡特1924年10月1日在平原鎮出生，在這裡度過大半生，2024年12月29日去世享年100歲。

停靠家族農場 敲39聲鐘紀念

靈車車隊從醫療中心駛去他生前住所暫作停留，之後前往他少年時期生活過的家族花生農場，農場敲鐘39響以紀念他身為第39任總統。

靈柩隨後送往亞特蘭大，下午3時在喬州議會大廈短暫停靈供人默哀，卡特是在此登上政治舞台，先後出任喬州參議員、州長，再成為總統。

靈柩下午4時左右送到卡特總統中心(Carter Presidential Center)，由晚間7時到7日清早6時供民眾瞻仰悼念。

7日上午，「特別空中任務39」(Special Air Mission 39)會以空軍專機將靈柩運往華府郊區安德魯聯合基地(Joint Base Andrews)，再送到美國海軍紀念館(US Navy Memorial)，卡特於1946年在美國海軍軍官學校畢業。

靈柩會由馬車拉動，在送葬隊伍陪伴下，送往國會大廈供民眾瞻仰至9日清早7時。

國葬後返回家鄉 長眠妻子身旁

國葬儀式9日在華盛頓國家大教堂(National Cathedral)舉行，總統拜登將致悼詞，預計柯林頓、小布希、歐巴馬、川普等在世的四位前總統都將出席。

靈柩最後會送返平原鎮，舉行只僅受邀人士參加的私人葬禮，遺體會安葬在故居附近，從此與妻子羅莎琳(Rosalynn Carter)長伴。

喬州 華府 亞特蘭大

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