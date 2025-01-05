俄州春田市曾因「吃寵物」謠言被熱議 數千海地移民搬離

去年總統選舉期間曾因「吃寵物」傳聞而備受矚目的俄亥俄州春田市海地裔移民，在川普當選總統並揚言大規模遞解無證客出境後，紛紛搬離當地，前往民主黨主政的「庇護州」，春田市變得蕭條。(路透)

去年總統選舉期間，俄亥俄州 春田市(Springfield)海地 裔移民，便因謠言說他們吃掉當地居民的寵物而受全國矚目，現在川普 當選總統，更揚言要大規模遞解非法居留美國者出境；川普就職在即，春田市數千海地裔居民都已離開當地，前往民主黨主政的「庇護州」；俄亥俄州為數可觀的其他城鎮海地人口也準備跟進。

每日電訊報(The Telegraph)4日報導，自從川普去年9月在總統辯論上宣稱，海地移民吃掉貓、狗以及「當地居民的寵物」以來，春田市成為政治焦點，度過一段不安時光。在此之前，春田市在美國人心中的形象，一直是製造業重地，生產國內大部分農用設備，只是在20世紀鐵鏽帶衰落時跟著式微。

但隨著川普去年11月大勝，共和黨又全面執政，才讓海地裔居民真的無法再立足於春田市。

川普的「吃寵物說」毫無事實佐證，批評於是湧現，但無法說服他，讓他道歉；不僅如此，他還加碼表示將展開史上最大的全國遣返行動，春田市及科羅拉多州奧羅拉(Aurora)將是最先動手、祭旗的地方。

2016年到2022年的移民潮中，海地人搬到春田市的確切數目有多少，沒人知道，但據估計在1萬2000到1萬5000人之間；他們遷到當地人稱的「小鎮」，嚴格說是個小城，人口在2020年達5萬8000人。

現在還有多少人留下，也沒人有確切數字，但任何與海地社區有關的人都有故事可講，談選舉日後，人們已開始打包行李。

在春田市開餐廳的海地人澤曼(Darvah Germaine)正在考慮，當地人口若繼續流失，自己也要離開。幾年前他搬到春田市，與妻子合開餐廳，標榜讓新來的人找工作、在鎮南方購屋期間，吃到海地家鄉口味。很長一段時間，隨著當地海地人口增加，他的生意不錯。

幾周前，來用餐的顧客還在餐桌大吃羊肉或鯛魚，配上米飯、沙拉與芭蕉；其他人則來店吃海地風味的義大利餐，肉丸、白醬義大利麵之類；菜單上可沒有貓狗，不像川普所說。

據澤曼說，共和黨的勝選引發海地人恐慌，數千人已離開春田；餐廳的生意也隨之流失；「這個鎮可以說已經消失、死亡了」。他的眼光掃過再沒人使用的餐室，目前僅剩投幣機的閃燈還算有動靜，他表示以往餐廳客滿，但按現在光景，自己不知還能撐多久。