川普訴請暫緩TikTok禁令 司法部促最高院駁回

總統當選人川普 日前向聯邦最高法院聲請，暫緩執行短影音平台TikTok 「不賣就禁」新法，司法部 3日晚間表示敦促最高法院駁回川普這項請求。

聯邦最高法院預計在禁令生效前9天，即本月10日對此案進行口頭辯論。川普在辯論前提出暫緩執行的籲求，司法部3日做出回應。

國會去年4月通過的TikTok「不賣就禁」新法將於本月19日生效，這代表TikTok得在2025年1月19日前脫離中國母公司字節跳動(ByteDance)，否則將在美國面臨下架禁令。

拜登總統在卸任前有權將禁令延後90天執行，但是他需要證明，字節跳動公司已採取實質性措施，對TikTok實施剝離和撤資。

TikTok是中國短視頻分享應用軟體抖音的海外版，其所有權屬於位於北京的「字節跳動」公司。這款應用在全球很多地方都受用戶喜愛，在美國的用戶高達1.7億。政壇許多任擔心TikTok及其母公司受制於中國政府，對美國國家安全構成重大風險。

路透報導，總統候選人川普上月向聯邦最高院提交聲請狀，訴請法院給予更多時間，等他本月20日上任後針對這項議題尋求「政治解決方案」。

司法部的文件則主張，只有在字節跳動能證明其有勝訴機會的情況下，川普的請求才應獲准，然而字節跳動尚未做到這點。

司法部的文件指出「沒有人能對(中國)透過字節跳動控制TikTo的事實本身(對美國的)國家安全構成嚴重威脅，提出嚴肅反駁：TikTok收集大量有關1.7億美國人及其連絡人的敏感性資料，使其成為一個強大的間諜工具」。

司法部指出，各界普遍相信，中國「透過收集美國人的敏感資訊，以及從事秘密且惡意的影響行動，試圖損害美國利益」。

美國政府堅稱，中國藉由「字節跳動控制TikTok，已對(美國)國家安全構成嚴重威脅：TikTok收集約1.7億美國人及其聯絡人的大量敏感資訊，讓它成為強大的間諜工具」，這點無可爭辯。

TikTok上周五呼籲美國最高法院基於美國憲法第一修正案言論自由的立場，阻止實施禁令，並強調美國國會並未尋求對中國公司擁有的「希音」(Shein)和拼多多的跨境電商平台Temu實施禁令。TikTok強烈表明真正「成為目標的是TikTok的社媒內容，而不是其資料」。

聯邦最高法院預計在禁令生效前9天，即本月10日對此案進行口頭辯論。