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南韓檢警進官邸逮尹錫悅 場內對峙 場外爆衝突

編譯陳韻涵、徐榆涵／綜合報導
檢方派出近3000名軍警人員，以超高規格到尹錫悅官邸執行逮捕令。（歐新社）
檢方派出近3000名軍警人員，以超高規格到尹錫悅官邸執行逮捕令。（歐新社）

南韓高級公職人員犯罪調查處(公調處)於首爾時間3日上午執行對遭彈劾總統尹錫悅的逮捕令，至截稿前，檢警已進入官邸，與保護尹錫悅的首都防衛司令部對峙；官邸外也有尹錫悅的忠堅支持者集結，以人肉盾牌躺地阻撓。這是南韓有史以來首次逮捕現任總統。

韓聯社報導，120名南韓警察廳國家偵查本部特別偵查團成員和30名公調處人員首爾時間3日清晨6時許從南韓政府果川市廳舍(Gwacheon)出發，7時21分抵達首爾龍山區漢南洞的總統官邸，準備逮捕尹錫悅。

南韓總統尹錫悅在被逮捕前，還發表聲明給支持者，表示會奮戰到底。圖為資料照片。（路...
南韓總統尹錫悅在被逮捕前，還發表聲明給支持者，表示會奮戰到底。圖為資料照片。（路透）
在攝氏零下3度(華氏26度)的低溫下，尹錫悅的支持者與警方對峙，試圖阻止警方逮捕...
在攝氏零下3度(華氏26度)的低溫下，尹錫悅的支持者與警方對峙，試圖阻止警方逮捕尹錫悅。（美聯社）

在官邸大門前的道路上，尹錫悅的數百名支持者，揮舞國旗，高呼「彈劾無效」、「我們會保護尹錫悅總統」等口號，誓言「保護尹總統」。抗議群眾躺臥在官邸入口的通道上，試圖阻礙調查人員進入，遭警方驅散；首爾警方在官邸附近部署45個機動編隊、約2700名警力到場維持秩序。

路障清除後，總統警衛處8時2分左右開啟正門閘道讓人車進入，各方繼續對峙超過一個半小時。

偵查團消息人士接受「韓聯社」電話訪問時表示，首都防衛司令部麾下部隊疑似阻攔偵查人員執行逮捕尹錫悅的命令。韓聯社指出，該部隊可能是負責官邸警衛的陸軍首都防衛司令部第55警衛師，第55警衛師隸屬總統警衛處，在官邸內部負責執行警務。

去年12月3日，尹錫悅短暫實施戒嚴而遭彈劾且被停職調查，他三度拒絕檢方傳喚並阻止檢調搜索首爾辦公室；高級公職人員犯罪調查處(公調處)、警察廳國家偵查本部特別偵查團和國防部調查本部共同成立的戒嚴聯合偵查組(聯偵組)向首爾西部地方法院聲請逮捕尹錫悅，法院12月31日裁准尹錫悅的逮捕令。

美聯社報導，逮捕令的效期為一周，即至本月6日，調查人員3日若無法逮捕尹錫悅則需再次嘗試。

若遭逮捕，尹錫悅將成為南韓首位被捕的現任總統；尹錫悅若被捕，公調處將有48小時對他進行調查，之後請求正式逮捕令或釋放他。

新年之際，尹錫悅曾對聚集在官邸外的保守派支持者致辭，誓言對抗「反國家勢力」，並將「奮戰到底」。

尹錫悅的辯護律師尹甲根(Yoon Kap-keun)表示，針對尹錫悅的逮捕令「無效」且「違法」；他2日已向首爾西部地方法院提出動議，要求阻止尹錫悅的逮捕令及其官邸的搜查令，指這兩項命令違反刑法和憲法。

南韓檢方出動近3000名軍警人員執行逮捕被彈劾的總統尹錫悅，場面肅殺。（美聯社）
南韓檢方出動近3000名軍警人員執行逮捕被彈劾的總統尹錫悅，場面肅殺。（美聯社）

尹錫悅 南韓 彈劾

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