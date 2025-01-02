我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區夜總會外大規模槍擊 至少10人受傷

去年若存下1萬美元投資 哪些資產讓你賺最多？

紐奧良恐攻／目擊者聞槍響、尖叫：一具又一具破損扭曲的遺體

記者胡玉立／綜合報導
聯邦調查局幹員在發生恐攻的波旁街現場蒐證調查，現場還是一片狼藉。（美聯社）
聯邦調查局幹員在發生恐攻的波旁街現場蒐證調查，現場還是一片狼藉。（美聯社）

紐奧良跨年夜卡車衝撞人群的恐攻事件造成至少15人死亡、數十人受傷，多位目擊者描述現場景況，有人形容，他們看到地上「躺著一具又一具破損扭曲的遺體」，有人餘悸猶存說道，自己只受輕傷，幸運躲過死劫，但「很多人永遠無法醒來 」。

目擊者麥克菲(Dan McFee)說，當時他站在與波旁街(Bourbon Street)交叉的運河街(Canal Street)上，看到嫌犯開著皮卡車、輪胎「吱吱作響」，卡車右轉駛入波旁街時，「直接朝我和我的女性朋友衝來。我用雙臂摟住她、向右撲去」，他不確定是被卡車撞到還是被碎片撞到，但他和朋友被撞飛到空中，然後落回人行道上。

麥克菲說，他看到卡車在街上疾馳，撞到其他除夕夜狂歡者，還聽到槍聲；「我們沒事，很幸運地只有碰撞、瘀青和擦傷」。

另一位目擊者科斯蘭( Jimmy Cothran)告訴美國廣播公司(ABC)，騷亂開始時，他和朋友躲進波旁街一家夜總會，然後在樓上陽台親眼看到地上「一具又一具扭曲破損的遺體。我們數了一下，有10具，至少有6具明顯死亡；有些遺體有輪胎痕跡；遺體破損的方式看來就像電影場景，這些人永遠不會再醒來。」

一名女性目擊者激動向全國廣播公司(NBC)說，一切「發生得太快」，「皮卡車裡那人猛踩油門，衝過路障，撞到一名計程車乘客」， 然後就是「遺體和尖叫聲。一片混亂。你無法不去想，不去聽。」

現年18歲的目擊者帕森斯(Zion Parsons)向NOLA.com表示，當時他和朋友正離開波旁街一家餐廳，突然聽到騷動和砰砰聲響，轉頭看到一輛汽車衝上人行道朝他們駛來；車子撞到他的女性朋友，「我呼喊她的名字，發現她腿部扭曲，到處是血」，然後他聽到槍聲，開始逃跑，「街上只看到遺體，流血，骨折，我一直跑到什麼也聽不到為止」。

卡車衝撞致命攻擊事件發生後，為顧及公共安全，原訂1日晚上7時45分在距離案發處一哩遠的超級圓頂體育場(Superdome)舉行的美國大學美式足球季後賽(CFP)「糖盃」(Sugar Bowl)四分之一決賽，決定延後一天，改在2日下午3時舉行。

18歲的帕森斯親眼目睹朋友被撞死，事後說明慘劇發生過程，仍心有餘悸。（美聯社）
18歲的帕森斯親眼目睹朋友被撞死，事後說明慘劇發生過程，仍心有餘悸。（美聯社）

足球 季後賽 跨年

上一則

紐奧良恐攻／18歲女高中生、前大學足球隊員…魂斷波旁街

下一則

美大選後一周…解放軍頻秀新型武器 加劇美中軍備競賽

延伸閱讀

紐奧良遭恐襲 拜登：正釐清是否有共犯

紐奧良遭恐襲 拜登：正釐清是否有共犯
紐奧良恐襲衝擊 洛杉磯各地警方加强節日警戒

紐奧良恐襲衝擊 洛杉磯各地警方加强節日警戒
街上屍橫遍野… 紐奧良攻擊事件倖存者憶：女孩遭輾「扁如枕頭」

街上屍橫遍野… 紐奧良攻擊事件倖存者憶：女孩遭輾「扁如枕頭」
紐奧良和賭城恐攻案 二嫌都用Turo共享租車服務

紐奧良和賭城恐攻案 二嫌都用Turo共享租車服務

熱門新聞

前總統卡特逝世。(美聯社資料照)

任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗

2024-12-29 17:31
湯偉麟。(本報檔案照)

川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告

2024-12-30 11:33
南加大檔案照。（美聯社）

川普將上任 20多萬中國留學生最怕這件事…中領館也發聲

2024-12-26 14:02
近百名中國投資人因向約翰霍普金斯大學醫學院校區的「巴爾的摩旅享家酒店」投資多達4700萬元，卻未獲美國綠卡，並可能血本無歸，向開發商興訟。(取自Marriott酒店官網)

說好的綠卡呢？巴爾的摩開發項目失敗 近百中國投資人提告

2024-12-28 21:45
即將在川普新政府掌理政府效率部(DOGE)的企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)。路透

拉馬斯瓦米為H-1B簽證辯護 批評美國重視平庸勝過優秀

2024-12-27 10:38
川普在佛羅里達州的私人宅第海湖莊園。(路透)

馬斯克在川普莊園long stay 每晚2000美元起跳

2024-12-31 20:49

超人氣

更多 >
後院不該種植這7種果樹 園藝專家說原因

後院不該種植這7種果樹 園藝專家說原因
12星座2025年誰最能實現願望？ 天秤運勢絕佳、他心想事成

12星座2025年誰最能實現願望？ 天秤運勢絕佳、他心想事成
4生肖女「菩薩轉世」 年輕歷經苦難、晚年收割成果

4生肖女「菩薩轉世」 年輕歷經苦難、晚年收割成果
紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州

紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州
趙露思千字文控訴被毆打「人肉搖錢樹」巨額分手費換自由

趙露思千字文控訴被毆打「人肉搖錢樹」巨額分手費換自由