紐奧良恐攻／目擊者聞槍響、尖叫：一具又一具破損扭曲的遺體

聯邦調查局幹員在發生恐攻的波旁街現場蒐證調查，現場還是一片狼藉。（美聯社）

紐奧良跨年 夜卡車衝撞人群的恐攻事件造成至少15人死亡、數十人受傷，多位目擊者描述現場景況，有人形容，他們看到地上「躺著一具又一具破損扭曲的遺體」，有人餘悸猶存說道，自己只受輕傷，幸運躲過死劫，但「很多人永遠無法醒來 」。

目擊者麥克菲(Dan McFee)說，當時他站在與波旁街(Bourbon Street)交叉的運河街(Canal Street)上，看到嫌犯開著皮卡車、輪胎「吱吱作響」，卡車右轉駛入波旁街時，「直接朝我和我的女性朋友衝來。我用雙臂摟住她、向右撲去」，他不確定是被卡車撞到還是被碎片撞到，但他和朋友被撞飛到空中，然後落回人行道上。

麥克菲說，他看到卡車在街上疾馳，撞到其他除夕夜狂歡者，還聽到槍聲；「我們沒事，很幸運地只有碰撞、瘀青和擦傷」。

另一位目擊者科斯蘭( Jimmy Cothran)告訴美國廣播公司(ABC)，騷亂開始時，他和朋友躲進波旁街一家夜總會，然後在樓上陽台親眼看到地上「一具又一具扭曲破損的遺體。我們數了一下，有10具，至少有6具明顯死亡；有些遺體有輪胎痕跡；遺體破損的方式看來就像電影場景，這些人永遠不會再醒來。」

一名女性目擊者激動向全國廣播公司(NBC)說，一切「發生得太快」，「皮卡車裡那人猛踩油門，衝過路障，撞到一名計程車乘客」， 然後就是「遺體和尖叫聲。一片混亂。你無法不去想，不去聽。」

現年18歲的目擊者帕森斯(Zion Parsons)向NOLA.com表示，當時他和朋友正離開波旁街一家餐廳，突然聽到騷動和砰砰聲響，轉頭看到一輛汽車衝上人行道朝他們駛來；車子撞到他的女性朋友，「我呼喊她的名字，發現她腿部扭曲，到處是血」，然後他聽到槍聲，開始逃跑，「街上只看到遺體，流血，骨折，我一直跑到什麼也聽不到為止」。