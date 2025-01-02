川普就職前夕擬華府大造勢 創先聲奪人效應

總統當選人川普與馬斯克等人在佛州海湖莊園慶祝新年。(取自Instagram)

多位知情人士透露，當選總統川普 計畫在1月20日舉行宣誓就職之前一天，在華盛頓特區第一資本體育館(Capital One Arena)舉行勝利造勢大會，這是歷任當選總統就職所未曾有，川普此舉顯然是製造先聲奪人的效應。

第一資本體育館1997年正式啟用，是一個擁有2萬個座位的體育和娛樂場所，至今舉辦超過 220 場年度世界級體育賽事、音樂會及表演。目前是 NBA 華盛頓巫師隊(Washington Wizards)、北美冰聯(NHL)華盛頓首都隊(Washington Capitals) 的主場。

根據「川普-范斯就職委員會」的官網，這次集會名為「讓美國再偉大大會」(Make America Great Again Victory Rally)，於1月19日美東時間下午3時開始，川普到時會出席並發表演說。

另一方面，川普雖然多次在口頭上與「2025計畫(Project 2025)」保持距離，然而從他的「讓美國再偉大」口號發展而起的MAGA運動在慶祝新年的同時，聲稱「2025計畫已經開始」。

「2025計畫」是由保守派智庫「傳統基金會」( Heritage Foundation) 制訂長達900頁的計畫，旨在對聯邦政府 官僚架構作出重大改革，若付諸實施將為美國人的各個方面帶來重大變化。

計畫的設計原是為川普贏得大選後所實施的藍圖而來，但川普多次表示與之無關，而民主黨 人則反駁指川普許多前助手領導這個計畫。

事實是川普也認為該計畫部分內容是好的，儘管他的政府會採納多少「2025 計畫」內容還有待觀察，但起碼計畫內的三項政策：廢除聯邦官僚機構、嚴格限制移民以及對中國採取更強硬立場，都已在實行。這也是MAGA運動保守派認為，「 2025計畫」隨著新年伊始已經開始的原因。

隨著川普1月20日就職作為第47任總統，會否實施 「2025計畫」其他政策就會變得更加清楚。