2025展望／減稅、驅逐無證客…政治與經濟圍繞川普打轉

不論國內外，2025年恐怕都要圍繞在新任總統川普身上打轉。（路透）

展望2025年，川普總統上任，川普2.0政府要在接下來的四年落實重要的選舉承諾，減稅、控制移民、關稅，再到提供誘因把就業機會吸引回美、講效率又省開支，而節制財政赤字。

減稅及限制無證客是最容易立竿見影的事，而關稅的規模與祭出的時間仍有待公開討論。政府效率部(DOGE)兩位共同主管馬斯克和拉馬斯瓦米有多大能耐，能把聯邦開支砍到必要程度，讓財政部位可以管控，有相當大的挑戰。

川普將縮減聯邦政府規模、節約開支，成立政府效率部。(路透)

減稅料有大動作

因為川普2017年簽字生效的「減稅與就業法」(Tax Cuts and Jobs Act, TCJA)重要條款2025年底就要失效，明年聯邦對個人及企業的稅賦將有大動作，預期川普政府會推動延長甚至擴大TCJA，削減企業及個人稅捐，進一步把企業稅率由21%減到15%，然後推動小費、社安金收入及加班費不用繳稅。

川普競選時雖矢口否認與「2025計畫」(Project 2025)有關，但他可能由其中再汲取其他財稅政策。因此現有的課稅級距可能會被取消，代之以15%、30%兩級；對資本利得及紅利徵收15%的稅。

川普聲稱，上任第一天就要開始大規模遞解無證移民。(美聯社)

控制移民下重手

川普推動派遣國民兵及地方執法單位來協助逮捕、遞解非法居留者，很可能重啟2019年「留在墨西哥」政策。川普將恢復他第一任總統的做法，減少難民准許入美的人數，如2021年為史上最少的1萬5000人。同時，他可能終止夢想生計畫(DACA)。

川普上台後，預計會推動非法居留的移民在美所生嬰兒不能自動取得公民權，但此舉將會受到法律挑戰。他另可能著手終結拜登的「假釋」政策，也就是讓有美國人資助的移民合法進入美國，取得工作許可；該政策被用來增加國內勞動力。在川普第一個任期時，曾限制H1-B簽證而擴大使用H-2A簽證，這個做法也可能重新啟用。

川普舉起關稅大刀，要對進口貨品額外課稅。(歐新社)

關稅戰新衝突

川普就任後接下來12個月動用的政策選擇，很可能支配全球經濟的樣貌。他如果貫徹競選時的威脅，對所有其他國家進口商品都徵10%到20%的關稅(中國貨則徵60%)，那麼其他國家就必須決定，是否也徵關稅來報復美國，或者與美國協商出妥協方案，可能兩種兼而有之。再加上遞解千百萬無證客出境，採取擴張的財政政策，可能導致明年通膨再起。聯準會如何回應，對國內金融市場以及美元至關重要。