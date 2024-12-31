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拜登宣布卡特國葬1月9日舉辦 降半旗30天 華爾街同日休市哀悼

編譯劉忠勇、陳韻涵／綜合報導
前總統卡特29日逝世，白宮降半旗哀悼。(歐新社)
前總統卡特29日逝世，白宮降半旗哀悼。(歐新社)

前總統卡特29日在家鄉喬治亞州平原鎮與世長辭，享嵩壽100歲；現任總統拜登宣布自卡特逝世日起降半旗30天，並敲定2025年1月9日在華府舉行國葬，當天定為全國追悼日；金融市場依林肯總統遇刺以來的傳統，宣布9日休市一天致敬並哀悼。

國會山莊飄揚的國旗與喬治亞州州旗，30日降半旗致哀與紀念前總統卡特的去世。(美聯...
國會山莊飄揚的國旗與喬治亞州州旗，30日降半旗致哀與紀念前總統卡特的去世。(美聯社)

美聯社報導，拜登宣布，2025年1月9日為美國最長壽總統的全國哀悼日，並自本月29日起降半旗30天；上一次舉國哀悼日是2018年12月5日，當天為布希(George H. W. Bush)舉行國葬。

國家廣播公司新聞網(NBC)華府四台(NBC4 Washington)報導，國葬第一階段在卡特的故鄉喬州平原鎮舉行，靈柩隨後將由車隊護送，運往亞特蘭大的「卡特中心」(Carter Center)供民眾瞻仰。

卡特停靈亞特蘭大一、兩天後，靈柩會運往華盛頓，並在華府的國會山莊圓頂大廳(Capitol Rotunda)舉行迎靈儀式，再次開放民眾瞻仰。

數日後，卡特的遺體將運抵國家大教堂(National Cathedral)舉行國葬，儀式預計一個多小時。

儀式結束後，卡特的靈柩將運回喬州平原鎮舉行私人葬禮，之後長眠於妻子羅莎琳‧卡特(Rosalynn Carter)身邊。

前總統卡特家鄉喬治亞州平原鎮大街建築30日降半旗哀悼卡特逝世。(美聯社)
前總統卡特家鄉喬治亞州平原鎮大街建築30日降半旗哀悼卡特逝世。(美聯社)

美國的國葬通常是專為已故前總統舉行的儀式，但也適用總統指定對象，曾享有國葬殊榮的前總統包括羅斯福(Franklin D. Roosevelt)、甘迺迪(John F. Kennedy)和布希。

負責協調與執行國葬的首都地域統合部隊司令部(JTF-NCR)指出，美國開國以來即舉行「備極哀榮」的國葬，前總統華盛頓(George Washington)、傑佛森(Thomas Jefferson)和開國元勛佛蘭克林(Benjamin Franklin)都享有這項禮遇。

另外，金融機構因總統過世而停班哀悼，是美國自1865年4月林肯總統遇刺以來的傳統，迄今已為21位故總統休市；此次也不例外，美股將於1月9日休市，致敬卡特並舉國哀悼一天。

紐約證券交易所、那斯達克美股交易市場、芝加哥選擇權交易所都將關閉；美國證券業與金融市場協會(SIFMA)建議，美國債市將於1月9日下午2時收盤。

芝加哥商業交易所(CME)表示，證券衍生性金融商品市場1月8日將如常在紐約下午6時開始交易，次日上午9時30分收盤；至於股票期貨交易，則將於1月9日下午6時開始。

英國各大報導以著版面報導美國前總統卡特逝世的新聞。(美聯社)
英國各大報導以著版面報導美國前總統卡特逝世的新聞。(美聯社)

證券 華府 拜登

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