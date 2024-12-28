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TikTok不賣就禁將生效 川普促最高院暫緩執行

編譯俞仲慈／綜合報導
總統大選前吵得沸沸揚揚的TikTok禁令，在川普當選後出現一線生機。（路透）
總統大選前吵得沸沸揚揚的TikTok禁令，在川普當選後出現一線生機。（路透）

眼看社群平台TikTok即將在明年元月19日被禁，總統當選人川普決定出手，要求最高法院暫緩禁令，直到新政府上任後透過協商找出解決之道，透露出一線生機。

路透報導，川普27日罕見的向最高法院提交一份文件指出：「此案一方面涉及言論自由，一方面涉及外交與國安危機，確實是史無前例、全新的艱難訴訟。」 並強調：「暫緩禁令可提供川普總統透過政治解決的機會，進而避免交由法院裁決憲法重大爭議。」

總統當選人川普要求最高法院暫緩對TikTok的禁令，讓他有時間去協商出解決方案。...
總統當選人川普要求最高法院暫緩對TikTok的禁令，讓他有時間去協商出解決方案。川普競選期間也使用TikTok，選後並在海湖莊園中見過TikTok執行長周受資。（路透）

由於TikTok禁令最後期限就在明年1月19日，亦即川普宣誓就職的前一天，因此川普任命的副檢察長沙爾(D. John Sauer)在文件中寫道：「準總統川普對這場爭議的根本問題沒有任何特定立場，相反地，他懇請高院在審理本案是非對錯之際，務必將禁令最後期限2025年1月19日列入考慮。」

今年4月國會投票通過禁止使用TikTok，除非中國母公司「字節跳動」(ByteDance)在明年1月19日之前出售給其他公司，隨後TikTok為捍衛美國市場經營權向最高法院提起上訴，要求廢除禁令並獲得高院同意受理。

拜登政府認為TikTok與中國關係密切，認為北京政府可逼迫「字節跳動」交出TikTok美國用戶個資或利用該平台散布或管控訊息，對國安具有潛在危險，此一主張獲得國會絕大多數議員認同。

不過TikTok指稱，聯邦司法部錯誤連結該社群台平與北京當局的關係，宣稱平台內容與用戶資料皆儲存在美國科技公司「甲骨文」(Oracle Corp)經營的雲端伺服器，還有對用戶的內容審核也是在美國境內做出決策。

TikTok提出的上訴文件宣稱拜登政府「坦承並沒有證據顯示中國曾試圖這樣做」，並主張美國的憂心純屬對未來風險的疑慮。

報導指出，川普第一任期間，也曾基於國安考量企圖封殺TikTok，直到2024年大選開跑，競選團隊透過TikTok向年輕選民(尤其是男性)拉票，成效頗佳；川普日前也透露大選期間，靠著TikTok短片獲得數十億次點閱，因此改變立場，轉而贊成讓TikTok繼續在美國運營下去。

TikTok是在12月16日向最高法院提出上訴，媒體報導同一天川普在佛州海湖莊園會見了TikTok執行長周受資(Shou Zi Chew)，川普在當天的記者會也說，他內心是喜歡TikTok的。

另外，言論自由倡導者27日也向最高法院喊話，美國下令禁用中資企業TikTok的做法，猶如獨裁政權建立的審查制度，呼籲大法官審慎處理。

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