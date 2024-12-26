巴拿馬總統悍拒與川普談判 否認中國介入運河營運

巴拿馬總統穆里諾。(歐新社)

巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）26日再次回應美國準總統川普 要求巴拿馬運河 降低收費、否則收回控制權的言論，強調巴拿馬擁有運河主權，沒有中國影響，也不會特別對美國降低收費。

半島電視台報導，穆里諾表示，「沒什麼好談的」，稱巴拿馬運河屬於巴拿馬人民，不存在任何重新談判的餘地，這已經讓這個國家付出了血、汗和淚水。他又指運河收費水平是根據公開和透明程序制定，而非由總統或官員訂定，也未對美國或任何一個國家的軍艦，徵收特別高的費用。

穆利諾並否認川普聲稱，有中國軍人在巴拿馬運河非法行動，強調中國沒有控制或參與運河營運，全世界都可以自由進出運河。

報導指出，中國並不控制或管理巴拿馬運河，但總部位於香港的長江和記實業的子公司長期來一直管理運河加勒比海和太平洋入口的兩個港口。

這條運河是由美國建造，在1914年落成，美國進行數十年的行政控制後，於1999年12月31日移交給巴拿馬。

川普日前在社群平台及集會上，兩度批評巴拿馬運河對美國船隻收取的費用不公，要求巴拿馬當局降低收費，否則把運河控制權交回給美國，其後又指控有中國軍人於巴拿馬運河非法行動。

川普25日宣布由邁阿密-岱德郡的郡委員卡布瑞拉（Kevin Marino Cabrera）擔任下一任巴拿馬大使，稱讚他是支持「美國優先 」原則的兇悍鬥士。