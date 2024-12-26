憧憬美國夢 5年來古巴偷渡客368死或失蹤 加勒比海成「水上墳場」

圖為2022年古巴偷渡客自佛州上岸。古巴這五年來近400人在偷渡過程中死亡或失蹤。(美聯社)

根據統計，古巴 自2020年以來，至少有368人在偷渡 過程中死亡或失蹤。古巴人為逃離國內嚴重經濟危機前往佛羅里達州 的加勒比海已成「水上墳場」。

回到近兩年前的2023年1月3日，32名古巴人凌晨爬進南部外海一艘臨時木筏，試圖經加勒比海前往佛羅里達州，卻從此音訊全無。

中央社轉載法新社報導，這艘木筏中包括一名與母親一起旅行的八歲女孩、來自古巴中部城市卡馬圭(Camaguey)的一家六口；以及來自中南部城市西恩菲哥斯(Cienfuegos)的一對夫婦，他們為了安全起見，把孩子留在家鄉。

其他的乘客還包括43歲的泥水匠，也是三個孩子的父親羅梅洛(Yoel Romero)；育有三個孩子的30歲卡車司機阿爾瓦雷茲(Jonathan Jesus Alvarez)以及27歲的維修工人查康(Dariel Alejandro Chacon)。

國際移民組織(IOM)自2020年開始收集有關其所謂「隱形沉船」的統計數據以來，至少有368名古巴人在加勒比海偷渡路線上死亡或失蹤。

法新社採訪2023年1月3日在海上失蹤的32名古巴人的21名親屬。所有人都急切地想知道他們親人的命運。