我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

憧憬美國夢 5年來古巴偷渡客368死或失蹤 加勒比海成「水上墳場」

編譯中心／綜合報導
圖為2022年古巴偷渡客自佛州上岸。古巴這五年來近400人在偷渡過程中死亡或失蹤。(美聯社)
圖為2022年古巴偷渡客自佛州上岸。古巴這五年來近400人在偷渡過程中死亡或失蹤。(美聯社)

根據統計，古巴自2020年以來，至少有368人在偷渡過程中死亡或失蹤。古巴人為逃離國內嚴重經濟危機前往佛羅里達州的加勒比海已成「水上墳場」。

回到近兩年前的2023年1月3日，32名古巴人凌晨爬進南部外海一艘臨時木筏，試圖經加勒比海前往佛羅里達州，卻從此音訊全無。

中央社轉載法新社報導，這艘木筏中包括一名與母親一起旅行的八歲女孩、來自古巴中部城市卡馬圭(Camaguey)的一家六口；以及來自中南部城市西恩菲哥斯(Cienfuegos)的一對夫婦，他們為了安全起見，把孩子留在家鄉。

其他的乘客還包括43歲的泥水匠，也是三個孩子的父親羅梅洛(Yoel Romero)；育有三個孩子的30歲卡車司機阿爾瓦雷茲(Jonathan Jesus Alvarez)以及27歲的維修工人查康(Dariel Alejandro Chacon)。

國際移民組織(IOM)自2020年開始收集有關其所謂「隱形沉船」的統計數據以來，至少有368名古巴人在加勒比海偷渡路線上死亡或失蹤。

法新社採訪2023年1月3日在海上失蹤的32名古巴人的21名親屬。所有人都急切地想知道他們親人的命運。

失蹤者阿爾瓦雷茲的母親說：「沒有人給我們答案。」另一名失蹤者羅梅洛的母親說：「無論答案為何，我們都需要知道...因為這種不確定性令人難以忍受。」

圖為美國邊界巡邏局2023年公布的佛州一處偷渡點和船隻，其中有90名古巴人。古巴...
圖為美國邊界巡邏局2023年公布的佛州一處偷渡點和船隻，其中有90名古巴人。古巴這五年來近400人在偷渡過程中死亡或失蹤。(取自USBP推特)

古巴 偷渡 佛羅里達州

上一則

川普聖誕節很忙 又提巴拿馬運河、買格陵蘭、嘲杜魯多「州長」

下一則

巴拿馬軍隊駐「達連隘口」斷無證客之路

延伸閱讀

懷抱移民美國夢卻葬身大海 古巴5年來近400死或失蹤

懷抱移民美國夢卻葬身大海 古巴5年來近400死或失蹤
抗議美長期貿易禁運 古巴總統率逾千人上街

抗議美長期貿易禁運 古巴總統率逾千人上街
洩「黑豹3」天機 丹佐華盛頓致歉

洩「黑豹3」天機 丹佐華盛頓致歉
紐約客談／SHSAT合同之爭 既得利益傲慢

紐約客談／SHSAT合同之爭 既得利益傲慢

熱門新聞

有人擔心馬斯克(右)的影響力愈來愈大，川普則說「他不會是總統」。(路透)

「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此

2024-12-22 23:20
前共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨。（美聯社）

CNN：調查人員找到證據 蓋茨花數萬元買春、買毒品

2024-12-23 09:05
路易斯安納購地的版圖。(取自Wikimedia Commons)

CNN：川普擴張美國版圖計畫直逼「路易斯安納購地」

2024-12-24 11:10
美國航空公司(American Airlines)24日早晨宣布，由於出現技術問題(technical issue)，全國航班暫時停飛。(美聯社資料照)

美國航空因技術問題宣布全美航班停飛

2024-12-24 08:22
美國商務部長雷蒙多11月20日出席在舊金山舉行的人工智慧安全研究所國際網絡會議。(美聯社)

雷蒙多：對中晶片禁令「做白工」但美方仍有1招保持領先

2024-12-22 03:00
總統當選人川普還沒有就任，第一仗出手干預聯邦開支法案，就嘗到華府的現實。(美聯社)

川普未上任先踢鐵板 黨內叛將不受控 就職後恐臨立法權挑戰

2024-12-22 09:24

超人氣

更多 >
前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」
中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」
趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥

中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥