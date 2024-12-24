我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

齊秦驚傳「肺癌末期」太太闢謠：求求各位別咒了

雪梨雙屍案台灣老公被起底 賭又毒 妻對爛債毫不知情

川普2019年就想買格陵蘭 時任丹麥首相直言「荒謬」

編譯尤寶琪／綜合報導
總統當選人川普聲稱要買下格陵蘭，因為格陵蘭具有航道的重要位置。（美聯社）
總統當選人川普聲稱要買下格陵蘭，因為格陵蘭具有航道的重要位置。（美聯社）

格陵蘭民選首長23日回應美國總統當選人川普對該島「所有權和控制權」的評論，表示格陵蘭島是非賣品，該島600多年來一直都是丹麥的一部分。

格陵蘭總理柏佩耶(Mute B. Egede)在書面回應中指出：「格陵蘭島是我們的；我們不會出售，也永遠不會出售。我們絕對不能失去長久奮鬥而來的自由。」

川普22日宣布，將任命美國前駐瑞典大使霍爾里(Ken Howery)擔當駐丹麥大使，並對格陵蘭的狀態發表評論；格陵蘭是屬丹麥的半自治地區，也是美國大型空軍基地的所在地。

川普在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)上寫到：「為了全球國家安全與自由，美國認為擁有與控制格陵蘭是絕對必要的。」

不過，即將於1月20日就職的川普，並未給出詳細說明；丹麥外交部與首相辦公室也都未立即對此發表評論。

丹麥在野黨保守人民黨(Conservative People's Party)國會議員賈洛夫(Rasmus Jarlov)在社群媒體X上發文回應表示，丹麥政府必須明確聲明，陵蘭島的控制權不容任何討論或談判。

同時身為國會國防委員會主席的賈洛夫表示：「如果美國活動目的是在控制丹麥領土，那就必須被禁止和反擊；他們不應該出現在那裡。」

格陵蘭島首都努克(Nuuk)離紐約的距離比離自家丹麥首都哥本哈根(Copenhagen)還要近，且擁有豐富的礦產、石油和天然氣資源；但該島發展緩慢，在經濟上倚賴丹麥的漁業和年度補貼。

美國的大型空軍基地皮圖菲克(Pituffik)空軍基地，就位在格陵蘭島上；因為從歐洲到北美最短的途徑，就是經過該島，所以對美國軍隊及其彈道飛彈預警系統具有重要的戰略意義。

川普上一屆任內，曾於2019年表示有興趣購買格陵蘭島，但在進行任何正式討論之前，該提議馬上就遭丹麥和該島當局拒絕。

時任丹麥首相佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)直言「荒謬」來形容川普的提議，導致川普回嗆說她的駁回「令人厭惡」，隨後還取消訪問哥本哈根。

格陵蘭是全世界最大的島，大部分地區位於北極圈內，屬於丹麥的海外領地，但有獨立的內...
格陵蘭是全世界最大的島，大部分地區位於北極圈內，屬於丹麥的海外領地，但有獨立的內政，在國際戰略的位置相當重要。（本報資料照片）

格陵蘭 川普 石油

上一則

眾院報告：蓋茨花數萬買毒買春 遊巴哈馬如「買春之旅」

下一則

活活燒死紐約地鐵遊民 無證客嫌犯曾被驅逐、又偷渡回美

延伸閱讀

川普9月在佛州險遭暗殺案 法官同意延後開庭審理

川普9月在佛州險遭暗殺案 法官同意延後開庭審理
強生處理撥款案 惹川普及共和黨不滿 連任眾院議長生波

強生處理撥款案 惹川普及共和黨不滿 連任眾院議長生波
川普有意控制格陵蘭與巴拿馬運河 再掀區域口角

川普有意控制格陵蘭與巴拿馬運河 再掀區域口角
暗示另有去處… 川普二媳婦 退出遞補佛州聯邦參議員

暗示另有去處… 川普二媳婦 退出遞補佛州聯邦參議員

熱門新聞

有人擔心馬斯克(右)的影響力愈來愈大，川普則說「他不會是總統」。(路透)

「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此

2024-12-22 23:20
前共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨。（美聯社）

CNN：調查人員找到證據 蓋茨花數萬元買春、買毒品

2024-12-23 09:05
總統當選人川普16日在海湖莊園舉行記者會。(美聯社)

川普首次記者會7大重點：俄烏有點進展、好友習近平「很棒」

2024-12-16 19:54
美國商務部長雷蒙多11月20日出席在舊金山舉行的人工智慧安全研究所國際網絡會議。(美聯社)

雷蒙多：對中晶片禁令「做白工」但美方仍有1招保持領先

2024-12-22 03:00
總統當選人川普還沒有就任，第一仗出手干預聯邦開支法案，就嘗到華府的現實。(美聯社)

川普未上任先踢鐵板 黨內叛將不受控 就職後恐臨立法權挑戰

2024-12-22 09:24
總統當選人川普(左)與眾院議長強生。(路透)

川普對強生放話：開支法案若不果決 議長寶座恐怕難保

2024-12-19 10:45

超人氣

更多 >
人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事

人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事
人生下半場爆發：4生肖大器晚成 愈活愈好命

人生下半場爆發：4生肖大器晚成 愈活愈好命
Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購
射鵰高手版預告釋出 粉絲讚肖戰「就是心目中的郭靖」

射鵰高手版預告釋出 粉絲讚肖戰「就是心目中的郭靖」
房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌

房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌