川普2019年就想買格陵蘭 時任丹麥首相直言「荒謬」

總統當選人川普聲稱要買下格陵蘭，因為格陵蘭具有航道的重要位置。（美聯社）

格陵蘭 民選首長23日回應美國總統當選人川普 對該島「所有權和控制權」的評論，表示格陵蘭島是非賣品，該島600多年來一直都是丹麥的一部分。

格陵蘭總理柏佩耶(Mute B. Egede)在書面回應中指出：「格陵蘭島是我們的；我們不會出售，也永遠不會出售。我們絕對不能失去長久奮鬥而來的自由。」

川普22日宣布，將任命美國前駐瑞典大使霍爾里(Ken Howery)擔當駐丹麥大使，並對格陵蘭的狀態發表評論；格陵蘭是屬丹麥的半自治地區，也是美國大型空軍基地的所在地。

川普在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)上寫到：「為了全球國家安全與自由，美國認為擁有與控制格陵蘭是絕對必要的。」

不過，即將於1月20日就職的川普，並未給出詳細說明；丹麥外交部與首相辦公室也都未立即對此發表評論。

丹麥在野黨保守人民黨(Conservative People's Party)國會議員賈洛夫(Rasmus Jarlov)在社群媒體X上發文回應表示，丹麥政府必須明確聲明，陵蘭島的控制權不容任何討論或談判。

同時身為國會國防委員會主席的賈洛夫表示：「如果美國活動目的是在控制丹麥領土，那就必須被禁止和反擊；他們不應該出現在那裡。」

格陵蘭島首都努克(Nuuk)離紐約的距離比離自家丹麥首都哥本哈根(Copenhagen)還要近，且擁有豐富的礦產、石油 和天然氣資源；但該島發展緩慢，在經濟上倚賴丹麥的漁業和年度補貼。

美國的大型空軍基地皮圖菲克(Pituffik)空軍基地，就位在格陵蘭島上；因為從歐洲到北美最短的途徑，就是經過該島，所以對美國軍隊及其彈道飛彈預警系統具有重要的戰略意義。

川普上一屆任內，曾於2019年表示有興趣購買格陵蘭島，但在進行任何正式討論之前，該提議馬上就遭丹麥和該島當局拒絕。