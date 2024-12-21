前一天還信心滿滿…強生「千頁法案」失算 寶座面臨挑戰

由川普背書的預算案沒想到19日未在眾院通過，所幸修改後的方案在20日通過，議長強生暫時可鬆一口氣。（路透）

共和黨眾院 議長強生17日還表示，明年新國會開議，並不擔心自己連任一事，沒想幾天之後，他與民主黨一起打造的短期開支法案遭拒，共和黨籍聯邦眾議員 們抗拒強生的做法；一些共和黨人討論可能要換掉強生；兩位共和黨聯邦參議員呼籲不如由億萬富豪馬斯克取代強生，強生職位恐怕不保。

華爾街日報(WSJ)20日報導，強生與民主黨一起打造政府短期開支法案，遭總統當選人川普及其密友馬斯克尖銳批評。距離11月選舉共和黨全面大勝，拿下華府、全面執政才幾周，他卻面臨生涯最嚴峻挑戰。他的議長職位岌岌可危，他必須在20日晚通過短期開支法案，避免政府關閉，還得讓川普及大部分眾院共和黨人高興。

下屆眾院開議，共和黨以219席對民主黨的215席，勉強取得多數。共和黨聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)表示，就算酷刑拔他指甲，明年1月3日也休想要他投票支持強生；另位眾院共和黨人畢格斯(Andy Biggs)被問到是否打算支持強生時表示，眼前所見的事令他擔憂。

強生與民主黨合作制定的臨時開支法案長1547頁，本以為相形下是直截了當的事，但公布日由上周末延到16日，又延到17日，距最後期限的20日短到令人不舒服，眾議員們沒時間消化。

截至目前，川普還支持強生；馬斯克也讚美強生把臨時開支法案修訂到較容易消化的116頁。

但短期開支法案陷入紊亂一事，讓眾院陷入沮喪，強生的前途令人質疑。共和黨聯邦眾議員魯納(Anna Paulina Luna)表示，她認為強生也曉得，接下來水深火熱。

川普的盟友巴農(Steve Bannon)說，「顯然強生無法通過考驗，他得下台，對吧？」

共和黨聯邦參議員保羅(Rand Paul)及李麥克(Mike Lee)呼籲，由馬斯克出任下屆眾院議長；憲法及法律沒規定議長一定要是民眾的聯邦眾議員。而馬斯克預定要出任川普的政府效率部(Department of Government Efficiency)共同負責人。