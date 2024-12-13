一邊加關稅一邊邀請習…川普意在「驚喜開局」 邀中國扮配角

美國總統當選人川普(右)認為他與中國國家主席習近平(左)私交不錯，相信兩人面對面可能解決棘手的問題。圖為川普2017年11月訪問北京時，出席習近平為他舉行的盛大歡迎儀式。(路透)

美國總統當選人川普 選後忙不停，一邊放話加徵進口自中國商品的關稅，一邊邀請中國國家主席習近平 參加他的就職典禮；兩者情緒擺盪之激烈，凸顯川普心心念念在第二任要能驚喜開局，需要北京扮演稱職配角。

川普不再是那個橫衝直撞的川普，八年過去他顯得更加老練；相較華府建制派，川普依舊不走尋常路，利益導向的指標越發明確，只要是能為MAGA(讓美國再次偉大)服務的都是好牌。

中國牌顯然是川普開局的先發。

透過專訪拋出與中國國家主席習近平通話，到媒體披露川普邀請習近平觀禮，川普的動作頻頻，且釋出的消息相對溫和，不見針鋒相對，但也沒到吹捧示好。

回顧2015年底，剛贏得總統選舉的川普，對中國沒有一句好話，他抱怨中國對美貿易順差，要求升高貿易壁壘，還在川普任命駐中大使布蘭斯塔德前，接聽中華民國時任總統蔡英文的祝賀電話，當年的川普有著大手一揮，準備揚棄行之有年的「一個中國」政策的氣勢。

不到半年，習近平成了川普口中的「好人」，即便當時有北韓「火箭小子」金正恩試射飛彈的硝煙，都影響不了川普看向習近平的熱切眼光；直到新冠疫情爆發，川普引中國為箭靶，疏導民怨。

如今，疫情因素已經遠去，取而代之的是俄烏戰爭和中東衝突，以及這兩場戰火帶來的經濟衝擊，川普揚言上任前促成俄烏停火，也自信能處理好中東問題；同樣深陷這些議題超過兩年的拜登 政府，這張打都打不出去的中國牌，如今輪到川普打。

有了中國影響力，或許有助川普達成俄烏停火的目標，穩定美中關係，有助川普和國際社會打交道；川普選前大談要中國買多少多少美國農產品，選贏了到現在一次都沒提過，而是拿芬太尼來作為加徵中國商品關稅的理由，他再次將美國的內政問題與外國做連結，加大對北京談判的籌碼。

從大國角力的角度出發，川普和拜登一樣，都要與獨裁者共舞，尋求對中關係的穩定而非全面交惡；信奉交易藝術的川普，要解決國內移民和經濟的問題，也要解決國際衝突的問題，若能與中國達成交易，可望為他的二度執政鑲一道金邊。

北京亦是如此，她面臨嚴峻的國內外挑戰，川普給足了北京面子，習近平目前按兵不動，大約是細細掂量這位反覆無常的交易者的最終底價；若如媒體報導，北京將派出高階代表團祝賀，反映北京也需要美國，雙方各取所需。

有需求就能談，從目前狀況看，至少川普上台後美中不致倒退回2020年。川普有意重新定義與各國領袖的關係，回到核心思考都是反映在美國能獲得多少利益，MAGA不只是口號，是各界與美國打交道的新標準。