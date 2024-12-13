我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張曼玉電影中沒穿內衣「激凸」演出 劉德華讚：很性感

為何多個州房租節節升 原來是房東被教導這麼做

一邊加關稅一邊邀請習…川普意在「驚喜開局」 邀中國扮配角

華盛頓記者張文馨
美國總統當選人川普(右)認為他與中國國家主席習近平(左)私交不錯，相信兩人面對面可能解決棘手的問題。圖為川普2017年11月訪問北京時，出席習近平為他舉行的盛大歡迎儀式。(路透)
美國總統當選人川普(右)認為他與中國國家主席習近平(左)私交不錯，相信兩人面對面可能解決棘手的問題。圖為川普2017年11月訪問北京時，出席習近平為他舉行的盛大歡迎儀式。(路透)

美國總統當選人川普選後忙不停，一邊放話加徵進口自中國商品的關稅，一邊邀請中國國家主席習近平參加他的就職典禮；兩者情緒擺盪之激烈，凸顯川普心心念念在第二任要能驚喜開局，需要北京扮演稱職配角。

川普不再是那個橫衝直撞的川普，八年過去他顯得更加老練；相較華府建制派，川普依舊不走尋常路，利益導向的指標越發明確，只要是能為MAGA(讓美國再次偉大)服務的都是好牌。

中國牌顯然是川普開局的先發。

透過專訪拋出與中國國家主席習近平通話，到媒體披露川普邀請習近平觀禮，川普的動作頻頻，且釋出的消息相對溫和，不見針鋒相對，但也沒到吹捧示好。

回顧2015年底，剛贏得總統選舉的川普，對中國沒有一句好話，他抱怨中國對美貿易順差，要求升高貿易壁壘，還在川普任命駐中大使布蘭斯塔德前，接聽中華民國時任總統蔡英文的祝賀電話，當年的川普有著大手一揮，準備揚棄行之有年的「一個中國」政策的氣勢。

不到半年，習近平成了川普口中的「好人」，即便當時有北韓「火箭小子」金正恩試射飛彈的硝煙，都影響不了川普看向習近平的熱切眼光；直到新冠疫情爆發，川普引中國為箭靶，疏導民怨。

如今，疫情因素已經遠去，取而代之的是俄烏戰爭和中東衝突，以及這兩場戰火帶來的經濟衝擊，川普揚言上任前促成俄烏停火，也自信能處理好中東問題；同樣深陷這些議題超過兩年的拜登政府，這張打都打不出去的中國牌，如今輪到川普打。

有了中國影響力，或許有助川普達成俄烏停火的目標，穩定美中關係，有助川普和國際社會打交道；川普選前大談要中國買多少多少美國農產品，選贏了到現在一次都沒提過，而是拿芬太尼來作為加徵中國商品關稅的理由，他再次將美國的內政問題與外國做連結，加大對北京談判的籌碼。

從大國角力的角度出發，川普和拜登一樣，都要與獨裁者共舞，尋求對中關係的穩定而非全面交惡；信奉交易藝術的川普，要解決國內移民和經濟的問題，也要解決國際衝突的問題，若能與中國達成交易，可望為他的二度執政鑲一道金邊。

北京亦是如此，她面臨嚴峻的國內外挑戰，川普給足了北京面子，習近平目前按兵不動，大約是細細掂量這位反覆無常的交易者的最終底價；若如媒體報導，北京將派出高階代表團祝賀，反映北京也需要美國，雙方各取所需。

有需求就能談，從目前狀況看，至少川普上台後美中不致倒退回2020年。川普有意重新定義與各國領袖的關係，回到核心思考都是反映在美國能獲得多少利益，MAGA不只是口號，是各界與美國打交道的新標準。

川普 習近平 拜登

上一則

4度包機遣返中國偷渡客 還有4萬中國人身負驅逐令卻失聯

下一則

邀習近平參加就職典禮 川普：我喜歡冒點小風險

延伸閱讀

接收川普驅逐的移民？ 巴拿馬開條件：除非美國維持援助

接收川普驅逐的移民？ 巴拿馬開條件：除非美國維持援助
想逃川普關稅大棒？墨西哥突然大規模打擊毒品和偷渡

想逃川普關稅大棒？墨西哥突然大規模打擊毒品和偷渡
川普第二任期意在「驚喜開局」 邀中國扮配角

川普第二任期意在「驚喜開局」 邀中國扮配角
就職邀習近平 川普先禮後兵

就職邀習近平 川普先禮後兵

熱門新聞

馬唯中坐在大都會展廳裡的畫家波拉克著名作品「秋天的節奏」前，神采奕奕談東西文化。(記者范航瑜╱攝影)

人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊

2024-12-06 09:56
聯合健保執行長在紐約當街遭到殺害，紐約市警局在4日公布作案兇手的監控照。作案者9日在賓州落網。(美聯社)

涉殺聯合健保CEO兇嫌家族富裕 名校畢業、反資本主義

2024-12-09 21:29
川普政府計畫將無證移民驅逐到其他國家，包括特克斯和凱科斯群島、巴哈馬、巴拿馬及格瑞那達等，以實現他所承諾的「美國史上最大規模的驅逐行動」。圖為瓜地馬拉無證移民被從美國遣返回國。(路透)

川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收

2024-12-06 06:01
涉嫌槍殺聯合健保公司執行長的兇嫌孟喬內10日出席聽證會前失控怒吼。(路透)

學霸槍手庭外失控怒吼 檢警推論殺CEO可能動機

2024-12-10 20:21
策展人馬唯中站在大都會博物館的二樓，與觀眾共賞大廳中董陽孜的巨作「他山之石 可以攻玉」。(記者馬璿／攝影)

獨家專訪／談大都會董陽孜書法展 馬唯中體悟策展三魅力

2024-12-06 17:04
總統當選人川普預料將在明年1月就職後，改變美國行之有年的移民制度，並取消外籍人士赴美「生育旅遊」、嬰兒取得美國護照與社會安全碼等福利。圖為一名男子眺望紐約自由女神像。示意圖。(美聯社)

川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟

2024-12-08 15:12

超人氣

更多 >
詐騙電話多來自這4州 看到這些區號提高警覺

詐騙電話多來自這4州 看到這些區號提高警覺
薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」

薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」
9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買

9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買
國務院新規生效 中國訪問學者可在美直接轉換身分

國務院新規生效 中國訪問學者可在美直接轉換身分
周杰倫4場演唱會為何都邀他？2人這層關係曝光

周杰倫4場演唱會為何都邀他？2人這層關係曝光