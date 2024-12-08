分析：敘利亞內戰實是「中東爭霸戰」 牽動美國

力挺阿塞德十多年的伊朗撤走包含伊朗極具影響力的革命衛隊轄下聖城部隊(Quds Forces)高階將領及士兵，被認為是阿塞德政權兵敗如山倒的直接原因。圖為阿塞德(右)12月1日會見伊朗外長阿拉齊(左)。(美聯社)

敘利亞 首都大馬士革面臨武裝反抗軍進逼，總統阿塞德(Bashar Al-Assad)政權岌岌可危。紐約時報7日引述觀察家說，中東情勢早就已經如同燎原之火，敘利亞內亂如何發展，牽動伊朗 、土耳其、俄羅斯等其他國家，甚至美國。

反抗軍領袖喬拉尼(Abu Mohammed al-Jolani)自稱出身凱達組織(Al Qaeda)的改革狂熱分子，在接受「紐約時報」視訊訪問時說：「我們的目標是要讓敘利亞從壓迫政權下獲得解放。」

專家指出，不管叛軍是否將推翻阿塞德政權，大馬士革(Damascus)都將爆發一場腥風血雨的爭奪之戰，敘利亞戰火將成為2023年10月7日哈瑪斯組織(Hamas)攻擊以色列 以來，中東地區發生的又一起嚴重衝突。敘利亞內戰的最終結果，與身為區域三大要角的以色列、伊朗、土耳其都有關係，漣漪效應還將擴大到美國與俄羅斯這兩大世界強權。

如果說加薩戰爭是以色列與巴勒斯坦棘手紛爭最糟糕的發展，黎巴嫩民兵組織真主黨(Hezbollah)因此捲入，敘利亞內戰對於整個中東地區未來由誰稱霸，則有著更重要影響。

華府智庫美國和平研究所(United States Institute of Peace，USIP)中東暨北美中心主任亞克比安(Mona Yacoubian)說，整個區域的權力消長如何，敘利亞是觀察指標。

以色列戰略專家形容敘利亞是「樞紐中的樞紐」(hub of hubs)，為黎巴嫩南部等地提供人力、武器等供應。真主黨是伊朗在中東地區的最大盟友，在黎南原本擁有重要地盤，直到真主黨領袖今秋遭到以軍殲滅。以色列極力防止伊朗重建運輸管道，阿塞德政府若垮台以色列將如何因應，目前尚不明朗，尤其是如果土耳其總統厄多安(Recep Tayyip Erdogan)與敘利亞新政權關係密切。加薩戰爭爆發後，厄多安曾嚴詞批判以色列。

伊朗知道如果失去阿塞德，從黎巴嫩到伊拉克、葉門之間拉起足以威脅以色列的什葉派回教徒代理人陣線便將破功。伊朗6日已從敘利亞撤出「聖城部隊」(Quds Force)軍官。