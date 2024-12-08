分析：敘利亞內戰實是「中東爭霸戰」 牽動美國
敘利亞首都大馬士革面臨武裝反抗軍進逼，總統阿塞德(Bashar Al-Assad)政權岌岌可危。紐約時報7日引述觀察家說，中東情勢早就已經如同燎原之火，敘利亞內亂如何發展，牽動伊朗、土耳其、俄羅斯等其他國家，甚至美國。
反抗軍領袖喬拉尼(Abu Mohammed al-Jolani)自稱出身凱達組織(Al Qaeda)的改革狂熱分子，在接受「紐約時報」視訊訪問時說：「我們的目標是要讓敘利亞從壓迫政權下獲得解放。」
專家指出，不管叛軍是否將推翻阿塞德政權，大馬士革(Damascus)都將爆發一場腥風血雨的爭奪之戰，敘利亞戰火將成為2023年10月7日哈瑪斯組織(Hamas)攻擊以色列以來，中東地區發生的又一起嚴重衝突。敘利亞內戰的最終結果，與身為區域三大要角的以色列、伊朗、土耳其都有關係，漣漪效應還將擴大到美國與俄羅斯這兩大世界強權。
如果說加薩戰爭是以色列與巴勒斯坦棘手紛爭最糟糕的發展，黎巴嫩民兵組織真主黨(Hezbollah)因此捲入，敘利亞內戰對於整個中東地區未來由誰稱霸，則有著更重要影響。
華府智庫美國和平研究所(United States Institute of Peace，USIP)中東暨北美中心主任亞克比安(Mona Yacoubian)說，整個區域的權力消長如何，敘利亞是觀察指標。
以色列戰略專家形容敘利亞是「樞紐中的樞紐」(hub of hubs)，為黎巴嫩南部等地提供人力、武器等供應。真主黨是伊朗在中東地區的最大盟友，在黎南原本擁有重要地盤，直到真主黨領袖今秋遭到以軍殲滅。以色列極力防止伊朗重建運輸管道，阿塞德政府若垮台以色列將如何因應，目前尚不明朗，尤其是如果土耳其總統厄多安(Recep Tayyip Erdogan)與敘利亞新政權關係密切。加薩戰爭爆發後，厄多安曾嚴詞批判以色列。
伊朗知道如果失去阿塞德，從黎巴嫩到伊拉克、葉門之間拉起足以威脅以色列的什葉派回教徒代理人陣線便將破功。伊朗6日已從敘利亞撤出「聖城部隊」(Quds Force)軍官。
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