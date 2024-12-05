聯合健保公司執行長湯普森 紐約街頭遭槍殺

紐約市警方鑑識探員4日上午在曼哈頓希爾頓酒店附近標識子彈位置。(美聯社)

全美規模最大的健康保險集團的聯合健保 公司(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)4日清晨在曼哈頓中城的希爾頓酒店外遭到槍擊，送醫急救後不治，享年50歲。紐約市警稱這是一起有目標的蓄意襲擊，其遺孀也表示曾收到威脅。警方懸紅萬元，緝拿行凶槍手。目前仍在調查。

槍手埋伏 朝向湯普森胸口連開數槍

圖為紐約市警公布槍手當時舉槍行凶的監控錄像。(路透)

聯合健保的高管湯普森4日清晨在紐約市曼哈頓希爾頓酒店出席投資會議時，遭到槍手預謀槍殺，送醫不治。(美聯社)

紐約市警局(NYPD)指這是一件蟄伏已久的蓄意謀殺案。當日清晨6時46分，湯普森來到位於第六大道的希爾頓中城酒店(New York Hilton Midtown Hotel)，準備參加公司「投資 者日」會議。該會議在湯普森遇刺後取消。

監控錄像顯示，湯普森到達酒店外，槍手稍早在酒店外蟄伏十分鐘，從背後接近湯普森，在距離其20呎位置，朝他的胸口連開數槍。湯普森中槍後，踉蹌轉身面向襲擊者。

槍枝有消音器 兇手騎電動自行車逃

調查探員指槍手使用帶有消音器的槍枝，但射擊過程中手槍曾卡彈，但他迅速排除故障，繼續開槍。湯普森最終倒在牆邊的人行道上，而槍手則迅速逃逸。

槍手隨後進入54街和55街間的一條狹巷，轉回第六大道騎上電動自行車，直駛進入不遠的中央公園。湯普森被緊急送往西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)，但最終不治。

湯普森遺孀透露 丈夫生前曾受威脅

湯普森遺孀波萊特·湯普森(Paulette Thompson)受訪時透露，丈夫生前曾接到威脅，但具體細節不明。

警方表示，槍手是名白人男性，戴黑色口罩、身穿黑色連帽衫、搭配黑白運動鞋，拿著一個灰色背包。槍手疑似利用電動Citi Bike作為逃逸工具。

康奈爾大學計算機科學家施莫伊斯(David Shmoys)表示，共享單車會生成「數位痕跡」，如用戶建立帳號、連結信用卡、借車、騎行及還車過程中產生的數據流，這些都可能幫助營運商Lyft追蹤位置並確認身分。

聯合健保作為全美最大的私人健康保險公司，其母公司聯合健康集團(UnitedHealth Group)同時是全美最大的醫生僱主，在美國擁有超過十萬名員工，在「財富」500強中排名第四。據財報，聯合健康集團今年首季收入超過1000億元，較去年同期增長近7%。然而，聯合健保近年因否決醫療理賠請求而備受批評。

據報導，母公司聯合健康集團當天上午8時在酒店舉行投資說明年會，之前安排早餐，來自重要投資者與華爾街業者正魚貫來到酒店會場。集團負責人威提(Andrew Witty)通知會議取消，「相信大家都能體會」。在會場酒店幾條街外的洛克菲勒中心，正準備當晚舉行節慶歡樂點燈活動，照常舉行。

據聯合健保公司官網，湯普森於2021年4月接任聯合健康的保險部執行長。自2004年加入公司以來，他曾領導政府項目，並負責聯合健康的醫療保險 及退休計畫。在加入該公司之前，湯普森在明尼阿波利斯(Minneapolis)的普華永道事務所工作了六年。湯普森自2021年起擔任聯合健保執行長。