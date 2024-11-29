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德州無證移民擬不送庇護城 直接送拘留中心

編譯廖振堯／綜合報導
聯邦上訴法院法官裁決，德州可以在邊界繼續鋪設有刺鐵絲網，以防止無證移民越界。圖為美軍士兵在德州邊界鋪設有刺鐵絲網。(路透)
聯邦上訴法院法官裁決，德州可以在邊界繼續鋪設有刺鐵絲網，以防止無證移民越界。圖為美軍士兵在德州邊界鋪設有刺鐵絲網。(路透)

自2022年開始，德州邊境運送近12萬名移民到紐約、華盛頓特區、費城、洛杉磯、芝加哥等庇護城市，而消息人士透露德州正在考慮增開移民巴士，但會將非法移民直接運送到移民及海關執法局(ICE)拘留中心而非庇護城市，以求迅速處理；同時德州第五巡迴上訴法院27日裁定該州有權建造鐵絲網邊境牆以阻止非法移民進入。

上訴法院指德州有權鋪設鐵絲網

紐約郵報(New York Post)引述消息人士，該提案是「孤星行動」(Operation Lone Star)的延續，不過尚未獲得州長艾伯特(Greg Abbott)批准。該人士稱「我們花了很多納稅人的錢來維持邊境威懾力，不能就這麼前功盡棄。」

德州加強邊境執法後，過境人數急劇下降，移民巴士也在今年夏天暫停運行。若加開巴士直送ICE拘留中心，該消息人士說這只是參與其中的方式之一，ICE也須支付巴士合約的費用。

準「邊境沙皇」霍曼有興趣合作

準「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)表示有興趣與德州合作實現該目標。霍曼稱本周稍早與艾伯特視察德州邊境時他並沒有提出這個想法但期待一同討論，「我們將幫助他們完成這項工作並確保德州安全，且艾伯特不必擔心本屆政府會因此起訴他。」

第五巡迴上訴法院27日以2比1裁定德州可就拜登政府拆除鐵絲網一事提起訴訟，也推翻聯邦法官2023年11月拒絕發給德州暫時禁制令以抵制聯邦政府試圖拆除伊格帕斯(Eagle Pass)格蘭河(Rio Grande)沿岸鐵絲網的裁決。

川普第一任期內任命的巡迴法官鄧肯(Stuart Kyle Duncan)寫道，德州只是試圖保護自己的財產，而不是「監管」美國邊境巡邏隊，並且很有機會在非法越境訴訟中勝訴。鄧肯表示是聯邦政府放棄了主權豁免權(sovereign immunity)，也駁斥聯邦政府所謂「德州裁決將阻礙移民法執行」、「破壞美墨關係」等擔憂。鄧肯補充，公共利益「支持明確保護財產權免受政府干預和控制」，並確保聯邦移民執法不會「非必要地侵犯財產所有人的權利」。

德州州長：拜登切斷鐵絲網錯了

艾伯特發文稱「拜登總統切斷鐵絲網是錯誤的…我們將繼續增加更多的鐵絲網屏障」。共和黨籍的總檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)稱這項裁決是「德州的巨大勝利」。

德州將把新到的移民直接送到移民局拘留中心，圖為無證移民帶著子女住進德州南部的家庭...
德州將把新到的移民直接送到移民局拘留中心，圖為無證移民帶著子女住進德州南部的家庭拘留中心。(美聯社)
被認為有公眾威脅的無證移民，在拘留中心打指模後被遞解出境。(美聯社)
被認為有公眾威脅的無證移民，在拘留中心打指模後被遞解出境。(美聯社)

德州 非法移民 邊境

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從移民到關稅 墨總統「無意關邊界」與川普說法矛盾

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