走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備

川普政府上台後將執行大規模遣返無證客，令走線來美的眾多華人也風聲鶴唳，憂心忡忡。圖為芝加哥華埠。(記者劉梓祁／攝影)

前言：憑藉強烈抨擊拜登政府時期的邊境危機、誓言嚴厲打擊非法移民 等政見勝選的前總統川普 即將再度入主白宮，由於川普陣營一再揚言將不惜動用軍隊，大規模遣返 無證客，新政府未上任，已讓移民社區風聲鶴唳，草木皆兵，全美各地庇護城也紛紛設法因應。 川普政府上任後究竟會對無證客採取怎樣的霹靂手段，將在社會和經濟層面帶來怎樣的影響，仍是未知數。本報採訪了無證客、社區和法律專家，製作「走線客 美夢或困境」系列報導，試圖呈現這一特殊群體在美國的生活以及他們的所思所想，今起連載四天，敬悉垂注。

成千上萬歷經風險抵達美國的走線客，在總統當選人川普明年1月上台後，將重新面對不確定的未來。川普團隊已一再預告會兌現承諾執行大規模遣追無證客，讓走線來美的華人更加不安；儘管移民權益團體大都稱「要等政策出爐」才能有實際應對方案，但根據川普在前一任期的各種移民相關措施，移民律師建議，凡未持合法簽證入境美國者，應「先做最壞的打算，再做最好的準備」。

上月中旬才通過美墨邊境抵美的華人走線客高軍(化名)，聽到有人到紐約成功移除腳銬後，連夜冒著風雪從芝加哥開車到紐約移民局尋求「解銬」機會，以確保能留在美國，「只要有一線希望，川普上台前必須拚命一搏。」

在芝城郊區一家美甲店工作一年多的小娟同樣擔心地說，雖然這份工是她唯一收入來源，但害怕新政府會恢復到工作場所掃蕩非法打工者，因此她決定從明年1月底休工一段時間，「我不想冒險。」

申請政庇、婚姻綠卡 可催辦

對於華人走線客面臨不確定未來的恐慌心情，移民律師劉龍珠建議這類華人移民三大注意要項：不犯事、定時定點到移民局報到、如果申請綠卡等待期過長應盡快向移民局提出催辦令。

他解釋，打架、家暴或喝酒駕車在美國都構成刑事罪，非法入境加上違法，若被監禁移民局的拘留所，明年遭到直接遣返的風險將大為提高。

至於無證者究竟要不要按照規定「定時、定點」向當地移民局報到，劉龍珠說，雖然很難保證依時間報到不會被抓捕，但他以個人多年移民法律服務的經驗判斷，無證客若不按時報到將即刻啟動遣返程序，屆時被補後遣返的機率，會比定時報到者會高出許多。

在庇護申請方面，劉龍珠說，川普政府的移民執法，幾乎可確定會大幅縮減政治庇護、婚姻綠卡的審查通過率，因這兩類申請是最頻繁出現的身分詐欺途徑，他預料明年以後，移民局審批通過的這兩種綠卡名額會明顯減少。他建議，申辦婚姻綠卡如已超過一年，政治庇護已經申請超過四到五年者，最好向移民局提出「催辦令」，迫使移民局在合理時間內審理並做出決定。

川普2.0 料最多遣返200萬人

另位不具名移民律師表示，川普當選後，的確接到不少客戶焦急的詢問，他稱，川普在競選期間提出不少強硬政策，包括終止童年抵美暫緩遣返計畫(DACA)、臨時保護身分(TPS)等，川普也可能停止人道的入境項目，嚴格限制難民及庇護者數量，還有「要求尋求庇護者在等待審理時停留在墨西哥」，以及執行大規模遣返等。

這些選舉政見在川普任命霍曼(Thomas Homan)擔任邊境沙皇後，顯示大規模遣返已無可避免。不過，移民律師分析，遣返無證客費時、費錢、費力，根據紀錄，川普上一任期所遣返的無證移民僅送出約93萬人，而歐巴馬八年任期遣返多達300萬無證客，拜登去年一年就遣返了50萬人，以此推算川普新任期四年內，如能執行遣返100到200萬人就算成果顯著了。

移民律師指出，很多人都害怕自己會成為遣返目標，但可以很明確的一點是，只要當初是合法入境美國，不管是持哪種簽證類型，入境後並提交了庇護申請，目前在等待面談或等待上法庭的話，都不屬於遣返對象，完全不用擔心。

不論何種身分 盡快申請庇護

至於這幾年大批走線進入美國者，因為數量龐大，要全部遣返並不容易，但霍曼明白表示，有犯罪紀錄或背負驅逐令者，均列為優先遣返對象。律師建議，不論是合法入境但身分逾期者或走線闖關者，最好趕緊提交庇護申請，藉此獲得一定的保護；如果工卡快到期或已過期，應盡快更新工卡。

律師也提醒，不要隨便把自己的身分狀態告訴任何身邊人，因為難保不會遭到舉報；再者如已拿到庇護通過信，應盡快接著申請綠卡，持綠卡滿四年九個月者，趕緊申請入籍。

假使發現自己符合現階段已較明確的遣返條件，或對無合法身分憂心的話，移民律師均提醒，加州、伊利諾州、紐約市等均已重申對移民的庇護措施不會改變，適時遷居或許是選擇之一。