中華隊奪冠╱MVP陳傑憲淚崩 感謝天上的爸媽

中華隊前進東京巨蛋，今天迎戰日本隊爭奪冠亞軍，本屆以年輕選手團隊寫下奇蹟之旅，以12強最年輕球隊擊敗尋求28連勝的日本隊，中華隊這次用實力華麗展示，奪下2024年世界棒球12強賽冠軍，隊員們在東京巨蛋場上興奮慶祝。特派記者許正宏／東京攝影

中華隊12強棒球賽中，戲劇性的以4：0擊敗日本 隊，終止日本隊在國際賽的27連勝，拿下隊史首座世界12強棒球賽冠軍，隊長陳傑憲 賽後受訪，提到天上的父母親時更是止不住淚水，「你的兒子很驕傲，希望你們在天上能看到。」

陳傑憲奪得12強賽的最有價值球員(most valuable player, MVP)，並獲得打擊王、最佳外野手、最佳防守球員獎項。世界棒壘球總會(WBSC)公布本屆12強的全明星隊，中華隊僅有陳傑憲入選最佳外野手。

中華隊長陳傑憲五局敲出三分砲，他繞壘時振臂高呼。(特派記者許正宏／東京攝影)

冠軍賽表現不計入大會數據比較，陳傑憲靠著預賽加上複賽打出6成32的打擊率，位居大會第一，也拿下打擊王，成為中華隊本屆唯一獲獎球員。

《MLB Network》記者摩洛西給他高評價，「運動能力非常出色，如果他願意追求的話，絕對有能力挑戰大聯盟。」對於挑戰大聯盟的可能性，陳傑憲回應：「沒這個想法，因為考慮到年紀。」

中華隊過去面對全職業日本隊是九連敗，包含本屆12強前兩度交手都輸球，但第一勝就在最關鍵的一刻，5局上林家正敲出陽春砲後，陳傑憲補上三分砲，讓中華隊鎖定勝利，賽後不少平時冷靜的球員們都哭成淚人兒。

能夠敲出關鍵一轟，陳傑憲也要感謝隊友相挺，在他前面先堆積壘包，「那個打席我不覺得我會輸，萬分感謝，要感謝的人太多了，只想說我們真的做到了。」

陳傑憲受訪時邊談邊邊落淚，「我們一路不被看好，被別人笑話，但我們一路走到這裡，透過團隊的力量拿下冠軍。」他跟球迷說：「請愛我們、請支持我們，我們一起努力著，很感謝這個團隊，讓世界看見台灣。」陳傑憲坦言真的沒想過有這一天。

能夠拿下這一冠，陳傑憲感謝家人，首先是太太的陪伴，自己雖然許願要拿下中職年度MVP給老婆當生日禮物，但沒有達成，「現在這座冠軍獻給妳。」陳傑憲也想起過世的雙親，「我想謝謝我天上的爸媽，你的兒子很驕傲，希望你們在天上能看到。」

陳傑憲1994年在高雄出生，父親是少棒教練，他青少年時期遠赴日本就讀岡山縣共生高校；高校畢業後參加日職選拔但落選，回到台灣打棒球。陳傑憲家庭生活坎坷，兒時父母離婚，母親一度流落街頭，但他並未放棄母親，並協助母親回復正常生活，並認養弱勢孩童加入棒球隊。陳傑憲父親2021年病逝，母親2023年也離世。

這位被球迷戲稱高顏值的中華隊長，感謝中華職棒會長蔡其昌及許多伸出援手的長官幫助中華隊，「也謝謝台灣球迷，很多人臨時才買機票 飛過來，真的要說，今天東京巨蛋的應援聲不輸台北大巨蛋，很謝謝所有人事物。」

陳傑憲坦言，奪冠過程壓力很大，「台灣要跟世界各國對抗，有很大挑戰性，告訴隊友，不用把目標放多遠，只要一步一步走就好，能有，這麼美好的結果，真的不可思議，我們創造了歷史、創造了奇蹟。」