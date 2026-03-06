眾院共和黨護航 限制川普戰爭權力案遭否決 美關閉駐科威特大使館

美國5日關閉駐科威特大使館，圖為大使館周圍被伊朗攻擊後冒起黑煙。(路透)

總統川普對伊朗 的軍事行動在國會面對考驗，在聯邦眾院共和黨 人護航下，5 日否決了一項旨在限制川普對伊朗開戰權力議案，聯邦參院早一天也否決類似議案。

綜合美聯、路透報導，眾院是以219票對212票的微弱多數，否決要求總統在對伊朗發動進一步軍事打擊前，須獲得國會授權的議案。

美國憲法規定只有國會能授權發動戰爭。國會1973年通過的法案規定，僅有在針對美國的攻擊，又或迫在眉睫的威脅所引發的國家緊急狀態下，總統才能在未經國會授權下採取有限軍事行動。因此多名民主黨人指責，此次對伊朗採取軍事行動前未經國會授案當屬「違法」。

這個議案的提出正是考驗憲法規定的權力平衡。馬里蘭州民主黨眾議員拉斯金(Jamie Raskin)拉斯金指出，「制定憲法的人可不是在開玩笑」。

佛州共和黨眾議員、眾院外交事務委員會主席馬斯特(Brian Mast) 則感謝川普對伊朗採取行動，稱總統正在運用憲法賦予的權力，捍衛美國免受伊朗構成的「迫在眉睫威脅」。

儘管投票結果與預期相近，但也清晰地展現了美國軍事行動中的政治支持與反對，2名共和黨人與大多數民主黨人投票支持戰爭權力決議，但4名民主黨人則與共和黨人一起投下反對票。

與此同時，國務院 5日宣布，隨著對伊朗戰爭的持續，美國將關閉駐科威特大使館。在此之前，伊朗在報復行動中，用無人機襲擊美軍駐科威特一處設施，造成6名美軍死亡，多人受傷。

聲明說，「儘管目前未有美國人員受傷的報告，但國務院始終將海外美國公民的安全放在首位」，因此敦促所有美國公民盡快離開科威特，無法安全離開的應就地避難。

CNN在4日引述兩名聽取行動簡報的消息人士報導，伊朗革命衛隊2日派出兩架蘇聯時代Su-24戰術轟炸機，企圖打擊卡達的美軍烏代德空軍基地(al-Udeid Air Base)與天然氣重鎮拉斯拉凡(Ras Laffan)。卡達空軍緊急升空攔截，雙方在空中短暫纏鬥交戰後，伊朗兩架轟炸機遭擊落。消息人士稱，當時伊朗戰機距離目標「只差2分鐘」。