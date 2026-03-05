初期支持美攻擊伊朗 卡尼澳洲演說改口「有點遺憾」

加拿大總理卡尼4日在澳洲說，他對當初支持川普攻擊伊朗，「有些遺憾」。(美聯社)

加拿大總理卡尼(Mark Carney) 在澳洲訪問期間談到美國與以色列聯合攻擊伊朗，表示「有點遺憾」 (some regret)的支持攻擊行動，因為這是世界秩序崩潰的極端例證。

美聯社報導，卡尼4日在雪梨前往澳洲知名智庫洛伊研究所(Lowy Institute)，與執行董事富利洛夫(Michael Fullilove)對談。談到美以打擊伊朗時，他認為「初步顯示(prima facie)與國際法不一致」，至於「是否違反國際法，應由其他人來判斷」。

他強調加拿大並未事先獲告知美以空襲行動，「也沒有被要求參與」。

卡尼未點名美國的指出，「從地緣戰略角度來看，霸權國家愈來愈肆無忌憚地行事，無視國際準則及法律，而其他國家則承擔後果。如今這種破壞的極端後果正在中東地區實時上演」。

他說，「我們要積極應對現實世界，而非被動的等待一個我們所希望的世界。但我們是懷著一些遺憾來採取這個立場，因為當前的衝突，再次證明了國際秩序的失敗」。卡尼在攻擊行動初期表示支持，但迅速修改言論。

卡尼表示，加拿大支持努力阻止伊朗獲得核武並威脅國際和平與安全。由於伊朗被指侵犯人權，加國與伊朗斷交15年，去年更將伊朗革命衛隊列為恐怖組織。

他補充說，儘管聯合國數十年來一直努力應對，但「伊朗的核威脅依然存在，不過現在美國與以色列，是在沒有與聯合國溝通或與包括加拿大在內的盟友磋商下，採取了行動」。

綜觀卡尼這番言論，是進一步闡述今年1月他在瑞士達沃斯世界經濟論壇上演講時所提出的觀點，認為以規則為基礎的國際秩序正在消退；強者為所欲為，弱者只能承受其後果。在殘酷現實中，大國之間的地緣政治不再受任何約束。

另據加通社報導，卡尼在對談中也說到其他問題，包括他與川普總統及中國國家主席習近打交道的感受。他說川普喜歡直率的對話方式；而習近平則希望使用私下交流的方式。