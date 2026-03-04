對伊朗開戰不忘掃毒 美軍聯手厄瓜多打擊指定恐怖組織

一架美國陸軍直升機2025年8月19日在薩爾瓦多伊洛潘戈，於美國南方司令部主辦的「突擊隊2025」演習開幕式後嘗試降落。（路透）

美國南方司令部（Southern Command）3日表示，美軍已與厄瓜多在該國境內對「指定恐怖組織」展開軍事行動。軍方未公布行動細節，但聲明暗示，這些行動是川普 政府此前針對拉美地區疑似販毒組織發動打擊行動的延伸。

POLITICO報導，美國南方司令部司令唐納文（Francis L. Donovan）上將表示：「我們讚揚厄瓜多武裝部隊官兵在這場戰鬥中的堅定承諾，他們持續在本國對抗毒品恐怖分子，展現出勇氣與決心。」

法新社轉述，厄瓜多國防部證實，厄瓜多與美國正在進行聯合行動，而整體攻勢行動的細節屬於機密。

▲ 影片來源：X平台＠U.S. Southern Command（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

厄瓜多安全局勢近年來惡化，這個安地斯國家已成為販運古柯鹼的重要樞紐。情勢在2024年1月出現劇烈轉折，當時幫派闖入一家電視台，在直播期間挾持工作人員為人質，並發動一波暴力行動，迫使總統諾波亞（Daniel Noboa）宣布進入緊急狀態。此後，政府一直與幫派進行低強度的內部武裝衝突，試圖穩定國家局勢。

諾波亞過去一年一直試圖拉近與川普政府的關係，希望獲得協助。他曾前往華府出席川普第二任就職典禮，美國國務卿魯比歐 （Marco Rubio）2025年9月也訪問厄瓜多，並向記者表示，如有需要，美國將「炸毀」犯罪集團。美方並在魯比歐此行期間，將厄瓜多兩個犯罪組織洛斯洛博斯（Los Lobos）與洛斯喬內羅斯（Los Choneros）列為恐怖組織。

美國雖曾在厄瓜多附近進行軍事行動，但直到現在從未公開承認在該國境內採取行動。在抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動後，川普並未排除以打擊毒品販運為名，在其他國家動用軍事力量。不過外界原本預期，美方更可能在毒品貿易角色更為重要的墨西哥與哥倫比亞發動打擊。