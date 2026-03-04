我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列空襲伊朗「鎮壓機器」 盼引爆民眾重返街頭起義

對伊朗開戰不忘掃毒 美軍聯手厄瓜多打擊指定恐怖組織

對伊朗開戰不忘掃毒 美軍聯手厄瓜多打擊指定恐怖組織

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一架美國陸軍直升機2025年8月19日在薩爾瓦多伊洛潘戈，於美國南方司令部主辦的「突擊隊2025」演習開幕式後嘗試降落。（路透）
一架美國陸軍直升機2025年8月19日在薩爾瓦多伊洛潘戈，於美國南方司令部主辦的「突擊隊2025」演習開幕式後嘗試降落。（路透）

美國南方司令部（Southern Command）3日表示，美軍已與厄瓜多在該國境內對「指定恐怖組織」展開軍事行動。軍方未公布行動細節，但聲明暗示，這些行動是川普政府此前針對拉美地區疑似販毒組織發動打擊行動的延伸。

POLITICO報導，美國南方司令部司令唐納文（Francis L. Donovan）上將表示：「我們讚揚厄瓜多武裝部隊官兵在這場戰鬥中的堅定承諾，他們持續在本國對抗毒品恐怖分子，展現出勇氣與決心。」

法新社轉述，厄瓜多國防部證實，厄瓜多與美國正在進行聯合行動，而整體攻勢行動的細節屬於機密。

▲ 影片來源：X平台＠U.S. Southern Command（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

厄瓜多安全局勢近年來惡化，這個安地斯國家已成為販運古柯鹼的重要樞紐。情勢在2024年1月出現劇烈轉折，當時幫派闖入一家電視台，在直播期間挾持工作人員為人質，並發動一波暴力行動，迫使總統諾波亞（Daniel Noboa）宣布進入緊急狀態。此後，政府一直與幫派進行低強度的內部武裝衝突，試圖穩定國家局勢。

諾波亞過去一年一直試圖拉近與川普政府的關係，希望獲得協助。他曾前往華府出席川普第二任就職典禮，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）2025年9月也訪問厄瓜多，並向記者表示，如有需要，美國將「炸毀」犯罪集團。美方並在魯比歐此行期間，將厄瓜多兩個犯罪組織洛斯洛博斯（Los Lobos）與洛斯喬內羅斯（Los Choneros）列為恐怖組織。

美國雖曾在厄瓜多附近進行軍事行動，但直到現在從未公開承認在該國境內採取行動。在抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動後，川普並未排除以打擊毒品販運為名，在其他國家動用軍事力量。不過外界原本預期，美方更可能在毒品貿易角色更為重要的墨西哥與哥倫比亞發動打擊。

世報陪您半世紀

川普 魯比歐

上一則

美空襲伊朗理由？川普、魯比歐說法兜不攏

下一則

川普：伊朗新領導人恐一樣糟糕 我們考慮的人大多死了

延伸閱讀

借刀殺人？美以傳策動伊朗庫德人武裝起義 數日內發動地面攻勢

借刀殺人？美以傳策動伊朗庫德人武裝起義 數日內發動地面攻勢
川普將委內瑞拉劇本搬到伊朗？找不出合作對象 白宮內部「毫無共識」

川普將委內瑞拉劇本搬到伊朗？找不出合作對象 白宮內部「毫無共識」
川普：將持續轟炸伊朗直到實現目標 美軍傷亡在所難免

川普：將持續轟炸伊朗直到實現目標 美軍傷亡在所難免
川普攻伊朗前決策內幕：白宮簡報示警高風險高回報

川普攻伊朗前決策內幕：白宮簡報示警高風險高回報

熱門新聞

台灣台積電。（美聯社）

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

2026-02-24 07:10
霍金被拍到與兩名比基尼女子合影，家屬表示二女是霍金的長期看護。(摘自司法部網站)

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了

2026-02-25 20:17
伊朗革命衛隊11日舉行成立47周年紀念時展示飛彈。（路透）

中擬賣伊朗最強超音速反艦飛彈 恐威脅美軍 白宮回應了

2026-02-24 19:37
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

2026-03-03 10:46
美國國務卿3日在國會向參眾兩議院進行閉門會議說明對伊朗行動。（路透）

美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

2026-03-03 18:56
大法官羅伯茲（坐者左起）、凱根、卡瓦諾、巴瑞特24日出席國情咨文。(路透)

川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉

2026-02-24 23:37

超人氣

更多 >
紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會
美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍
正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀
伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈
沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘