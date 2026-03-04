川普：伊朗新領導人恐一樣糟糕 我們考慮的人大多死了

川普總統在白宮橢圓形辦公室會晤到訪的德國總理梅爾茨時坦言，他最擔憂的並對伊朗的非軍事挫敗，而是伊朗政權更迭後，上台的新領導人「跟前任一樣糟糕」。(美聯社)

川普 總統3日在白宮橢圓形辦公室會晤到訪的德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)，針對美國和以色列 聯手對伊朗發動的軍事行動發表看法。川普坦言，「來自伊朗政權內部的人」可能是在伊朗掌權的最佳人選，而他最擔憂的並非軍事挫敗，而是伊朗政權更迭後，上台的新領導人「跟前任一樣糟糕」。

英國衛報報導，針對美、以軍方上周末炸死伊朗最高領袖哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei)引發的連串影響，川普被問及行動的最壞可能情況時展現強大自信，他強調美、以軍隊在軍事層面已徹底擊敗對方，儘管伊朗仍零星發射飛彈，但美軍正持續摧毀其發射載具與飛彈庫存。

不過他也坦言，若伊朗政權更替後仍由強硬派掌權，情勢未必改善，「也許最糟的情況就是，我們這麼做了，結果上來的人和前一個一樣糟，這是有可能發生的，我們不希望看到那樣的結果，」川普說。「經歷了這一切，然後五年後，你才發現自己扶持的人並沒有比較好。所以我們希望能看到有能力帶領國家回歸人民懷抱的人上台」。

川普表示，一旦美國與以色列的軍事行動結束，「來自伊朗政權內部的人」可能是掌權的最佳人選，但他同時指出，「我們原本考慮的人大多死了」。

川普未公開點名他認為有潛力成為伊朗未來領導人的任何人。目前也不清楚自戰爭爆發以來，白宮是否與伊朗官員有過任何接觸。川普表示，伊朗流亡國王之子芮沙．巴勒維(Reza Pahlavi)，試圖為伊朗什葉派神權政體若倒台而回國做準備，但並非川普政府曾深入考慮過接任伊朗領導人的人選。

川普說：「在我看來，來自內部的人可能更合適。」他補充說，若有「當地現任且受歡迎的人」，由這樣的人從權力真空中浮現可能才合理。

另外，川普雖呼籲伊朗人民大規模起義反抗，但也提醒目前該國安全機構仍在，示威仍極度危險，「現在先別行動」。

身為開戰後首位訪美的歐洲領導人，梅爾茨在會談中試圖在尋求共識與維護歐洲利益之間取得平衡，他在談到伊朗政府時表示，「我們在剷除德黑蘭這個恐怖政權的立場上一致，我們也會討論之後的安排，也就是該政權垮台後的發展」。