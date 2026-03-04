我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列空襲伊朗「鎮壓機器」 盼引爆民眾重返街頭起義

對伊朗開戰不忘掃毒 美軍聯手厄瓜多打擊指定恐怖組織

川普：伊朗新領導人恐一樣糟糕 我們考慮的人大多死了

編譯莊瑞萌／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統在白宮橢圓形辦公室會晤到訪的德國總理梅爾茨時坦言，他最擔憂的並對伊朗的非軍事挫敗，而是伊朗政權更迭後，上台的新領導人「跟前任一樣糟糕」。(美聯社)
川普總統在白宮橢圓形辦公室會晤到訪的德國總理梅爾茨時坦言，他最擔憂的並對伊朗的非軍事挫敗，而是伊朗政權更迭後，上台的新領導人「跟前任一樣糟糕」。(美聯社)

川普總統3日在白宮橢圓形辦公室會晤到訪的德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)，針對美國和以色列聯手對伊朗發動的軍事行動發表看法。川普坦言，「來自伊朗政權內部的人」可能是在伊朗掌權的最佳人選，而他最擔憂的並非軍事挫敗，而是伊朗政權更迭後，上台的新領導人「跟前任一樣糟糕」。

英國衛報報導，針對美、以軍方上周末炸死伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)引發的連串影響，川普被問及行動的最壞可能情況時展現強大自信，他強調美、以軍隊在軍事層面已徹底擊敗對方，儘管伊朗仍零星發射飛彈，但美軍正持續摧毀其發射載具與飛彈庫存。

不過他也坦言，若伊朗政權更替後仍由強硬派掌權，情勢未必改善，「也許最糟的情況就是，我們這麼做了，結果上來的人和前一個一樣糟，這是有可能發生的，我們不希望看到那樣的結果，」川普說。「經歷了這一切，然後五年後，你才發現自己扶持的人並沒有比較好。所以我們希望能看到有能力帶領國家回歸人民懷抱的人上台」。

川普表示，一旦美國與以色列的軍事行動結束，「來自伊朗政權內部的人」可能是掌權的最佳人選，但他同時指出，「我們原本考慮的人大多死了」。

川普未公開點名他認為有潛力成為伊朗未來領導人的任何人。目前也不清楚自戰爭爆發以來，白宮是否與伊朗官員有過任何接觸。川普表示，伊朗流亡國王之子芮沙．巴勒維(Reza Pahlavi)，試圖為伊朗什葉派神權政體若倒台而回國做準備，但並非川普政府曾深入考慮過接任伊朗領導人的人選。

川普說：「在我看來，來自內部的人可能更合適。」他補充說，若有「當地現任且受歡迎的人」，由這樣的人從權力真空中浮現可能才合理。

另外，川普雖呼籲伊朗人民大規模起義反抗，但也提醒目前該國安全機構仍在，示威仍極度危險，「現在先別行動」。

身為開戰後首位訪美的歐洲領導人，梅爾茨在會談中試圖在尋求共識與維護歐洲利益之間取得平衡，他在談到伊朗政府時表示，「我們在剷除德黑蘭這個恐怖政權的立場上一致，我們也會討論之後的安排，也就是該政權垮台後的發展」。

川普總統在白宮橢圓形辦公室會晤到訪的德國總理梅爾茨時坦言，他最擔憂的並對伊朗的非...
川普總統在白宮橢圓形辦公室會晤到訪的德國總理梅爾茨時坦言，他最擔憂的並對伊朗的非軍事挫敗，而是伊朗政權更迭後，上台的新領導人「跟前任一樣糟糕」。(歐新社)

世報陪您半世紀

川普 以色列 哈米尼

上一則

對伊朗開戰不忘掃毒 美軍聯手厄瓜多打擊指定恐怖組織

下一則

CIA駐沙據點被擊中 中東3使館無限期關閉

延伸閱讀

川普將委內瑞拉劇本搬到伊朗？找不出合作對象 白宮內部「毫無共識」

川普將委內瑞拉劇本搬到伊朗？找不出合作對象 白宮內部「毫無共識」
川普：對伊朗的真正重擊很快會來 不希望戰爭拖太久

川普：對伊朗的真正重擊很快會來 不希望戰爭拖太久
川普曝伊朗2種可能安排 專家：美軍恐消耗協防台灣彈藥

川普曝伊朗2種可能安排 專家：美軍恐消耗協防台灣彈藥
川普：美軍擊斃48名伊朗領導人 會與德黑蘭對話

川普：美軍擊斃48名伊朗領導人 會與德黑蘭對話

熱門新聞

台灣台積電。（美聯社）

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

2026-02-24 07:10
霍金被拍到與兩名比基尼女子合影，家屬表示二女是霍金的長期看護。(摘自司法部網站)

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了

2026-02-25 20:17
伊朗革命衛隊11日舉行成立47周年紀念時展示飛彈。（路透）

中擬賣伊朗最強超音速反艦飛彈 恐威脅美軍 白宮回應了

2026-02-24 19:37
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

2026-03-03 10:46
美國國務卿3日在國會向參眾兩議院進行閉門會議說明對伊朗行動。（路透）

美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

2026-03-03 18:56
大法官羅伯茲（坐者左起）、凱根、卡瓦諾、巴瑞特24日出席國情咨文。(路透)

川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉

2026-02-24 23:37

超人氣

更多 >
紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會
美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍
正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀
伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈
沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘