川普預告再大規模攻擊伊朗 不排除派地面部隊…美下中東撤僑令

美軍2日持續對伊朗首都德黑蘭轟炸，多處建築冒出濃煙，川普總統警告馬上還有一波大規模攻擊。（美聯社）

川普總統2日告訴有線電視新聞網(CNN)，美國準備對伊朗再發動一波大規模攻擊，「巨浪還沒有到。」與此同時，國務院 也對住在中東各國的美國僑民發出撤僑令，因為當地存在「嚴重的安全風險」。

川：美國有能力打更久

川普表示，美國預計行動會持續4周至5周，不過他也表示，美國有能力打更久；紐約郵報則報導指出，川普稱他不排除派遣地面部隊。

國務院2日則在社群媒體上發文，呼籲美國公民利用仍在營運的航班離開巴林、埃及、伊朗、伊拉克、以色列 、約旦河西岸和加薩地帶、約旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡達、沙烏阿拉伯、敘利亞 、阿拉伯聯合大公國和葉門。

美國和以色列於2月28日向伊朗發動聯合軍事攻擊「史詩怒火行動」(Operation Epic Fury)，空襲伊朗首都德黑蘭等目標，川普2日出席榮譽勳章頒發儀式，他也在活動中公開說明伊朗情勢。

為行動辯護 列4大目標

川普稱伊朗除了不願意停止發展核武，同時也在快速發展傳統飛彈項目，對美國和海外駐軍造成威脅。

川普表示，伊朗已具有足以攻擊歐洲和美國基地的飛彈，而且很快就會有打擊美國本土的飛彈能力；川普稱伊朗快速發展的飛彈項目，目的是要保護其核武發展，讓任何人都很難阻止他們製造核子武器。

川普說，具備長程飛彈和核子武器的伊朗政權對中東和美國人民是無法容忍的威脅。

川普指出，美國的行動目標非常清楚，一是摧毀伊朗的飛彈能力和產業；二是消滅伊朗的海軍，川普稱美軍已經摧毀伊朗十艘船艦；三是確認伊朗不會取得核子武器；最後，確保伊朗政權無法繼續武裝、資助和指揮在伊朗境外的恐怖分子軍隊。

防長：美將聰明獲利益

對於史詩怒火行動會持續多久，美國國防部長赫塞斯2日上午舉行記者會，不願對此做出明確的說明；赫塞斯指出，川普會決定行動的長短，可能是4周、2周或6周，有可能拉長，也可能縮短。

此外，根據紐約郵報(New York Post)報導，川普稱不會排除部署地面部隊進入伊朗，並稱史詩怒火行動已經超前進度，擊殺多位德黑蘭高層官員。

對於是否會部署地面部隊，赫塞斯也沒有把話說死，他表示，川普確保美國的敵人明白，美國會盡其所能來促進美國的利益，但美國不會做出愚蠢的行為；赫塞斯表示，部署地面部隊不代表要部署20萬名士兵、在地駐軍20年；赫塞斯表示，美國已經證明，可以用聰明的方式來達成促進美國利益的目標。