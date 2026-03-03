川普對伊朗動武未經授權 國會將辯「戰爭權力決議案」

我的頻道

編譯彭馨儀／綜合報導
國會大廈前擺了「永遠結束戰爭」的標語，川普對伊動武未經國會授權，國會議員醞釀表決制衡總統權力。(美聯社)
國會大廈前擺了「永遠結束戰爭」的標語，川普對伊動武未經國會授權，國會議員醞釀表決制衡總統權力。(美聯社)

「國會山莊報」(The Hill)報導，參院兩黨議員3日將在國會辯論川普總統作為三軍統帥的戰爭權力。

維吉尼亞州民主黨參議員凱恩(Tim Kaine)提出就「戰爭權力決議案」進行表決，限制總統動武權限。預料川普肯定會否決，因此幾乎沒有通過的可能性。不過卻讓民主黨可以論證川普下令攻打伊朗是違法的，並要求政府解釋如何結束衝突。

凱恩指「空襲是巨大的錯誤。」他呼籲參院就「戰爭權力決議案」投票，以阻止美軍對伊朗的敵對行動。他說，「每一位參議員都必須就這項危險、不必要且愚蠢的行動留下投票紀錄。」

肯塔基州共和黨參議員保羅(Rand Paul)和參院撥款委員會主席柯林斯(Susan Collins)、阿拉斯加州參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)，可能對決議案投贊成票。

而賓州參議員費特曼(John Fetterman)是以色列支持者，預計這項限制川普對伊朗使用武力的決議再次提交參院全體會議審議時，他將投反對票。

密西西比州共和黨參議員、參院軍事委員會主席威克(Roger Wicker)說，「政權更迭應該是我們的目標。伊朗的口號一直是『美國去死』，而且沒有真正談判的希望。」他指的是最近幾周川普女婿庫許納(Jared Kushner)和特使威科夫(Steve Witkoff)試圖與伊朗達成核協議。

南達科他州共和黨、參院多數黨領袖熊恩(John Thune)和德州共和黨參議員克魯茲(Ted Cruz)也呼籲，讓伊朗政權更迭。

維州民主黨參議員、參院情報委員會副主席華納(Mark Warner）警告，曠日持久的戰鬥可能會導致更多美軍士兵傷亡。

阿肯色州共和黨參議員、參院情報委員會主席柯頓(Tom Cotton)表示，未來幾天的美軍行動將重點放在摧毀伊朗的常規飛彈計畫。但有可能鼓勵伊朗民眾重返街頭抗議。

「戰爭權力決議案」(War Powers Resolution of 1973)規定總統必須在派遣軍隊後48小時內通知國會，且若無國會授權，軍隊不得在海外停留超過60天(外加30天撤軍期限)。

參院 民主黨 共和黨

事前有被警告會衝擊選情 川普仍對伊朗動武：不在乎民調

華府智庫分析：川普攻伊朗 破壞北京在台海布局

