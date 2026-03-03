伊朗稱封鎖荷莫茲海峽、揚言開火 美軍駁斥

我的頻道

編譯陳韻涵／綜合報導
伊朗伊斯蘭革命衛隊2日宣稱將擊毀試圖通過荷莫茲海峽的船隻，所有商船都將被迫繞道到南非的開普敦港，航運大亂。圖為開普敦港2日商船來往繁忙。(歐新社)
伊朗革命衛隊高層2日宣布關閉荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)，揚言對任何試圖通行的船隻開火，引發全球能源市場高度緊張。不過，美軍隨即駁斥伊朗的說法，稱荷莫茲海峽並未真正封鎖，雙方說法明顯分歧。

華爾街日報2日報導，伊朗革命衛隊資深官員賈巴里(Ebrahim Jabari)表示，「荷莫茲海峽已關閉，任何人試圖通行，革命衛隊的精銳和伊朗海軍將把那些船隻燒成灰燼。」

路透指出，這是伊朗自2月28日告知關閉荷莫茲海峽以來最明確的一次警告。

伊朗革命衛隊的強硬表態，被解讀為對2月28日美國與以色列空襲伊朗的回應。

荷莫茲海峽連接波斯灣、阿曼灣與阿拉伯海，是沙烏地阿拉伯、伊朗、伊拉克，以及阿拉伯聯合大公國等主要產油國出口必經的全球關鍵油氣航道；全球約20%的石油與天然氣運輸，必須經由這段最窄處僅約21哩的水道通行。

荷莫茲海峽一旦全面封鎖，勢將引發國際油價劇烈波動。

不過，美軍中央司令部(CENTCOM)駁斥荷莫茲海峽遭關閉的說法。

福斯新聞報導，美軍中央司令部表示，伊朗官員發表關閉荷莫茲海峽的聲明，但荷莫茲海峽並未實際關閉。

華爾街日報引述美國官員的說法報導伊朗如果真的要封鎖荷莫茲海峽，可能採取布設水雷等方式，但目前尚未觀察到相關行動。

英國海事情報服務公司「勞氏情報」(Lloyd's List Intelligence)數據顯示，美以聯手於2月28日空襲伊朗以來，海峽船隻流量已下降逾80%。

3月1日只有一艘原油運輸船通過該海峽，未見任何天然氣運輸船通行；相較之下，和平時期，該海峽平均每日船舶通行量約為140艘。

伊朗迄今已襲擊至少五艘油輪，造成一名船員死亡。

外界憂心，衝突情勢若持續升高，可能衝擊全球能源供應鏈。

伊朗盟友、葉門叛軍與伊斯蘭激進團體「青年運動」(Houthi)自2023年加薩戰爭以來，陸續在紅海與亞丁灣(Gulf of Aden)發動無人機與飛彈攻擊，干擾國際航運。

