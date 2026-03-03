中東衝突擴大 阿聯、卡達遊說盟友 盼美速戰速決

自美國、以色列 上月28日打擊伊朗 以來，衝突迅速擴大，一些原本自稱並非參戰方的國家也捲入其中，因為其基地、基礎設施、公民都暴露在伊朗報復行動威脅中。傳阿拉伯聯合大公國與卡達正私下遊說盟友，協助他們說服美國總統川普儘快「找個出口」(offramp)，以確保美國針對伊朗的軍事行動在短期內結束。

彭博獨家報導，知情人士透露這些國家正尋求建立一個廣泛的聯盟，推動迅速以外交手段結束衝突，目的是為了防止地區衝突升級以及能源價格長期上揚。阿聯與卡達私下也都致力於迅速加強防空能力。

卡達與彭博新聞分享的評估報告警告，如果該地區的航道到本周中仍受到嚴重干擾，他們預計天然氣價格的市場反應將出現比2日更為顯著的飆升。卡達遭到伊朗無人機攻擊後，關閉了全球最大出口設施的液化天然氣(LNG)生產，導致歐洲天然氣價格飆升超過50%。

卡達表示擊落了兩架來自伊朗的蘇愷(Sukhoi)Su-24戰機，還攔截了七枚彈道飛彈 、五架無人機，均在偵測到威脅後立即解決，所有飛彈在到達目標前均被擊落。卡達2日再遭到兩架伊朗無人機攻擊，其中一架針對梅薩伊德發電廠(Mesaieed)的水箱，另一架則針對拉斯拉凡(Ras Laffan)的能源設施。

知情人士補充，阿聯已請求盟友協助支援中程防空，而卡達則請求幫助對抗無人機攻擊，因無人機的威脅逐漸高於彈道飛彈。彭博取得的一份內部分析顯示，卡達的愛國者攔截飛彈庫存按目前的消耗速度僅能維持四天。

西方官員和另一名熟悉談判情況的人士表示，衝突爆發前，海灣國家已經花了幾個月的時間敦促美國克制，尤其是多年來與美國特使威科夫(Steve Witkoff)、庫許納(Jared Kushner)建立了密切商業關係的卡達。官員稱海灣國家曾拋出願景：制裁後的伊朗將重新向西方資本開放，這與川普產生共鳴，因為美國才剛剛抓捕委國前總統馬杜洛、打開該國的石油工業。