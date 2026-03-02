川普才令封殺…美動用Anthropic的AI工具空襲伊朗

我的頻道

編譯廖玉玲／綜合報導
美國與以色列轟炸伊朗首都德黑蘭，冒出火光與濃煙。(歐新社)
美國與以色列轟炸伊朗首都德黑蘭，冒出火光與濃煙。(歐新社)

美國空襲伊朗的「史詩怒火」行動成功擊斃伊朗最高領袖哈米尼等多名重要官員，不僅有中央情報局(CIA)超強情報為後盾，這次還動用了AI新創公司Anthropic的工具進行智慧評估、目標辨識及模擬戰鬥場景，凸顯AI工具在軍事行動的角色日益重要。

華爾街日報報導，美國各地司令部、包括中東的中央司令部，都使用Anthropic的Claude AI工具，進行智慧評估、目標辨識以及模擬戰鬥場景。美軍今年初活捉委內瑞拉總統馬杜洛的行動，也使用了Claude模型。

美國上周末空襲伊朗的行動格外引人注目，因為美國國防部與Anthropic的爭議延燒，促使川普2月27日下令聯邦政府停止與Anthropic合作，使用Anthropic產品的部門接下來會有六個月的汰換期。美軍卻在幾小時後的攻擊使用Claude，凸顯AI工具在軍事行動的角色日益吃重。

Anthropic與五角大廈的風波，源於Anthropic執行長阿莫戴曾多次公開表達對政府不受限制使用AI的憂慮，也反對將AI部署於美國境內，進行大規模監控。Anthropic留下的「缺口」，很快就有其他業者補上：OpenAI已與五角大廈簽署協議，將提供AI技術給機密網路使用，且會採用「技術性防護措施」確保安全。

綜合彭博資訊、紐約時報及華爾街日報的報導，這次攻擊行動展現出川普失去耐心、以及CIA的強大能耐。在美國與伊朗2月26日進行新一輪會談後，川普的兩位特使回報會談進展不順利，伊朗不願停止核子濃縮活動或拆除飛彈計畫，之後CIA掌握哈米尼將在28日上午與革命衛隊司令帕克波爾(Mohammad Pakpour)等諸多高層集會、並精準定位後，把「高度精確」定位資訊的情報交給以色列，讓以色列提早發動攻擊，完成斬首任務。

