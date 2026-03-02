我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美以聯手攻伊 中國學者：美國欲掌控全球能源命脈

千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父

CIA協助定位 美以提早在白晝突襲「團滅」伊朗高層

編譯王曉伯／綜合報導　
聽新聞
test
0:00 /0:00
報導指出，美國中情局掌握了伊朗最高領導人的行蹤，讓以色列空軍提早出動，炸死哈米尼。圖為以色列空軍戰機。(路透)
報導指出，美國中情局掌握了伊朗最高領導人的行蹤，讓以色列空軍提早出動，炸死哈米尼。圖為以色列空軍戰機。(路透)

伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)被證實已在美以聯手攻擊下喪命，紐約時報指出，中央情報局(CIA)早在幾個月前就在追蹤哈米尼的行蹤，而在美國與以色列2月28日對伊朗發動空襲前，CIA鎖定哈米尼的位置，並將情報供給軍方，促使美以提前在白晝發動空襲，成功斬首。

該報指出，CIA數月來一直在追蹤這位伊朗最高領袖哈米尼的行蹤，並對他的居住地點和行動習慣掌握了相當可靠的情報。

中情局後來獲悉，伊朗高層預定在2月28日上午舉行會議，會議地點是在德黑蘭市中心一處政府建築群內進行。而最重要的是，CIA得知哈米尼也將出席這場會議。

CIA將此一情報提供給美國軍方，美國軍方又與以色列分享，當下就決定調整攻擊時間，利用這一關鍵情報信息，最終促成對哈米尼的定點清除。川普總統之後也向記者證實，這項軍事行動是較原先預定時間提前。

根據了解，美國與以色列原本是計畫是在夜間發動襲擊，以利用夜色掩護，但最終決定提前行動。攻擊行動是早上6時左右自以色列發動，戰鬥機自當地基地起飛，攜帶高準度的遠程空對地導彈。經過兩二小時又五分鐘的飛行後，在上午9時40分時，戰機對德黑蘭發射飛彈，當時伊朗多位高級將領與官員是在其中一棟建築內，哈米尼則是另一棟建築內。

以色列一位官員向紐約時報透露，上午的攻擊行動是同時向多個目標發射飛彈，其中一個目標是有多位伊朗高層集會的地方。

報導指出，CIA這項情報幫助美國與以色列在攻擊伊朗的行動中取得先機與勝利：一舉消滅除伊朗的政治與軍事領階層，包括最高領導人哈米尼在內，同時也凸顯美國與以色列在情報分享與軍事協調上的深厚基礎。根據美國官員表示，自去年6月以來，美國情報單位就開始追蹤哈米尼的行蹤，同時美國與以色列的情報單位也在合作收集伊朗高級情報官員所在，以便發動後續的攻擊行動。

此一攻擊行動也顯示，儘管美國與以色列之前已多次發出將發動攻擊的訊號，伊朗方面卻是仍疏於預防，並未隱密行蹤。

世報陪您半世紀

CIA 伊朗 以色列

上一則

川普才令封殺…美動用Anthropic的AI工具空襲伊朗

下一則

路透民調：43%美國人反對攻打伊朗、56%批川普「輕易用兵」

延伸閱讀

伊朗代理勢力真主黨參戰 以色列北部遇襲 美憂恐攻波及本土

伊朗代理勢力真主黨參戰 以色列北部遇襲 美憂恐攻波及本土
巴林基地冒火球…美軍遭伊朗反擊0傷亡 各地受損微乎其微

巴林基地冒火球…美軍遭伊朗反擊0傷亡 各地受損微乎其微
自詡「和平」的川普開戰 美以聯手攻伊朗 哈米尼被炸死

自詡「和平」的川普開戰 美以聯手攻伊朗 哈米尼被炸死
川普攻伊朗前決策內幕：白宮簡報示警高風險高回報

川普攻伊朗前決策內幕：白宮簡報示警高風險高回報

熱門新聞

台灣台積電。（美聯社）

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

2026-02-24 07:10
美國總統川普21日在白宮出席州長晚宴。（路透）

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

2026-02-22 09:45
霍金被拍到與兩名比基尼女子合影，家屬表示二女是霍金的長期看護。(摘自司法部網站)

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了

2026-02-25 20:17
大法官羅伯茲（坐者左起）、凱根、卡瓦諾、巴瑞特24日出席國情咨文。(路透)

川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉

2026-02-24 23:37
國防部長赫格塞斯要求Anthropic在期限前開放AI技術供合法軍事用途，否則將失去五角大廈合約。（美聯社）

赫塞斯：Anthropic若不開放AI就滾 不排除動用國防生產法

2026-02-24 20:55
聯邦醫療服務中心主任奧茲(Mehmet Oz)針對俗稱歐記健保的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)提出改革方案。(美聯社)

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

2026-02-26 09:21

超人氣

更多 >
伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威
河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯
中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果
中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生

中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生
德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦

德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦