CIA協助定位 美以提早在白晝突襲「團滅」伊朗高層

報導指出，美國中情局掌握了伊朗最高領導人的行蹤，讓以色列空軍提早出動，炸死哈米尼。圖為以色列空軍戰機。(路透)

伊朗 最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)被證實已在美以聯手攻擊下喪命，紐約時報指出，中央情報局(CIA )早在幾個月前就在追蹤哈米尼的行蹤，而在美國與以色列 2月28日對伊朗發動空襲前，CIA鎖定哈米尼的位置，並將情報供給軍方，促使美以提前在白晝發動空襲，成功斬首。

該報指出，CIA數月來一直在追蹤這位伊朗最高領袖哈米尼的行蹤，並對他的居住地點和行動習慣掌握了相當可靠的情報。

中情局後來獲悉，伊朗高層預定在2月28日上午舉行會議，會議地點是在德黑蘭市中心一處政府建築群內進行。而最重要的是，CIA得知哈米尼也將出席這場會議。

CIA將此一情報提供給美國軍方，美國軍方又與以色列分享，當下就決定調整攻擊時間，利用這一關鍵情報信息，最終促成對哈米尼的定點清除。川普總統之後也向記者證實，這項軍事行動是較原先預定時間提前。

根據了解，美國與以色列原本是計畫是在夜間發動襲擊，以利用夜色掩護，但最終決定提前行動。攻擊行動是早上6時左右自以色列發動，戰鬥機自當地基地起飛，攜帶高準度的遠程空對地導彈。經過兩二小時又五分鐘的飛行後，在上午9時40分時，戰機對德黑蘭發射飛彈，當時伊朗多位高級將領與官員是在其中一棟建築內，哈米尼則是另一棟建築內。

以色列一位官員向紐約時報透露，上午的攻擊行動是同時向多個目標發射飛彈，其中一個目標是有多位伊朗高層集會的地方。

報導指出，CIA這項情報幫助美國與以色列在攻擊伊朗的行動中取得先機與勝利：一舉消滅除伊朗的政治與軍事領階層，包括最高領導人哈米尼在內，同時也凸顯美國與以色列在情報分享與軍事協調上的深厚基礎。根據美國官員表示，自去年6月以來，美國情報單位就開始追蹤哈米尼的行蹤，同時美國與以色列的情報單位也在合作收集伊朗高級情報官員所在，以便發動後續的攻擊行動。

此一攻擊行動也顯示，儘管美國與以色列之前已多次發出將發動攻擊的訊號，伊朗方面卻是仍疏於預防，並未隱密行蹤。