我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公開斬首成戰爭新常態？「無拘無束」美國強權新時代降臨

報稅時驚現已報稅？身分恐被盜 專家教你一招預防

公開斬首成戰爭新常態？「無拘無束」美國強權新時代降臨

編譯季晶晶／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統2026年2月28日於佛州海湖山莊坐鎮代號「史詩怒火行動」的對伊朗軍事行動，與白宮幕僚長威爾斯（右）交談，國務卿魯比歐（中文者）在旁聆聽。（美聯社）
川普總統2026年2月28日於佛州海湖山莊坐鎮代號「史詩怒火行動」的對伊朗軍事行動，與白宮幕僚長威爾斯（右）交談，國務卿魯比歐（中文者）在旁聆聽。（美聯社）

美國川普總統日前下令對伊朗發動大規模空襲，直接擊斃伊朗最高領袖哈米尼，被視為美國外交政策重大轉向。僅在幾周前，美軍才透過突襲抓捕委內瑞拉總統馬杜洛，這一連串行動傳遞出明確訊息：幾乎沒有對手再能感到安全，或許擁核國家除外。分析認為，這標誌一個更少受約束、更加公開動用武力的美國時代正在展開。

這次美以聯合空襲旨在削弱伊朗軍事與核能力，不僅擊斃哈米尼，還造成多名高層安全官員喪生。美軍目前三死五重傷。戰事仍在持續。

前中央情報局行動主任Jack Devine表示，回顧歷任總統，美國過去從未動用全部軍事力量，「我們大概只在七分強度運作，川普把它提升到十分。這是一個嶄新的世界。」

干預升級

此次行動的不同之處，在於其公開性。這是一場公開承認、直接針對主權國家政府最高層的軍事行動，而幾乎沒有人認為伊朗對美國構成立即而迫切的威脅。這種做法打破了近代美國避免公開擊斃國家元首的慣例，也明顯偏離過去數十年的外交與法律自我約束。

華盛頓智庫Defense Priorities中東計畫主任Rosemary Kelanic質疑，地球上最強大的國家正「四處出擊、推翻政權」，卻缺乏充分預警與明確理由，且對事後局勢幾乎沒有規劃。

批評人士指出，此舉粉碎了華盛頓長期要求他國遵守的法律界線。英國前國家安全顧問Peter Ricketts受訪表示，這種強權即公理的做法開創危險先例，可能讓各國覺得可以攻擊他國領導人，違背《聯合國憲章》精神。

儘管川普曾敦促去年底走上街頭的伊朗抗議者奪權，但尚無跡象顯示美國政府已為反對運動迅速崛起鋪好路。

曾在柯林頓時期擔任中東特使、現為華盛頓近東政策研究所研究員Dennis Ross分析，理論上「斬首」可能意味政權更迭，但實際上往往只是消滅個人，政權本身依然存在。只有在威脅真正消失、且民眾起義未遭鎮壓時，行動才稱得上成功。

俄羅斯總統普亭指責此舉「公然違反人道和國際法準則」。中國外長王毅批評「公開殺害主權國家領導人」是不可接受之事。法國總統馬克宏、德國總理梅爾茨與英國首相施凱爾則發表聯合聲明，強調未參與空襲並呼籲重啟談判。

民調反應

在美國國內，這場軍事升級是一場政治豪賭。川普曾以反對海外戰爭為競選訴求，卻未為此次行動建立廣泛民意基礎。Reuters/Ipsos民調顯示，僅25%美國人贊成擊殺哈米尼的行動，約半數認為川普過於好戰，包括四分之一共和黨受訪者。

紐澤西州民主黨參議員金安迪批評，川普顯然是帝國主義者，沉迷於動用軍事力量，美國目前並無清晰的大戰略，而是由一人意志主導。

歷史顯示，美國在中東的軍事冒進往往帶來長期且難以預料的後果。1953年伊朗政變與伊拉克戰爭後果，均在多年後改變區域格局。若德黑蘭中央權威崩潰，可能引發難民潮波及歐洲，並將鄰國與全球強權更深拖入衝突。

國際安全專家警告，公開的「斬首式」軍事行動可能鼓勵其他國家仿效，削弱國際法框架與全球安全預期。這對其他領導人釋放清楚訊號：擁核或許是唯一保障。俄羅斯總統普亭與北韓領導人金正恩似乎已從中獲得啟示。

世報陪您半世紀

伊朗 馬杜洛 哈米尼

上一則

川普曝伊朗2種可能安排 專家：美軍恐消耗協防台灣彈藥

下一則

紐郵：親中富商亨辛漢 推動美多地示威

延伸閱讀

紐時：伊朗不再威脅鄰國 地緣影響力暴跌堪比蘇聯解體

紐時：伊朗不再威脅鄰國 地緣影響力暴跌堪比蘇聯解體
王毅通話俄外長 批美公然擊殺國家領導人不可接受

王毅通話俄外長 批美公然擊殺國家領導人不可接受
川普「斬首」哈米尼開危險先例 英媒：習近平恐視武統台灣更方便

川普「斬首」哈米尼開危險先例 英媒：習近平恐視武統台灣更方便
紐時：伊朗非急迫威脅 川普判斷時機成熟押注內部起義

紐時：伊朗非急迫威脅 川普判斷時機成熟押注內部起義

熱門新聞

台灣台積電。（美聯社）

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

2026-02-24 07:10
美國總統川普21日在白宮出席州長晚宴。（路透）

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

2026-02-22 09:45
霍金被拍到與兩名比基尼女子合影，家屬表示二女是霍金的長期看護。(摘自司法部網站)

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了

2026-02-25 20:17
大法官羅伯茲（坐者左起）、凱根、卡瓦諾、巴瑞特24日出席國情咨文。(路透)

川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉

2026-02-24 23:37
國防部長赫格塞斯要求Anthropic在期限前開放AI技術供合法軍事用途，否則將失去五角大廈合約。（美聯社）

赫塞斯：Anthropic若不開放AI就滾 不排除動用國防生產法

2026-02-24 20:55
聯邦醫療服務中心主任奧茲(Mehmet Oz)針對俗稱歐記健保的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)提出改革方案。(美聯社)

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

2026-02-26 09:21

超人氣

更多 >
伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威
河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯
中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果
中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生

中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生
德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦

德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦