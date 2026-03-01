公開斬首成戰爭新常態？「無拘無束」美國強權新時代降臨

川普總統2026年2月28日於佛州海湖山莊坐鎮代號「史詩怒火行動」的對伊朗軍事行動，與白宮幕僚長威爾斯（右）交談，國務卿魯比歐（中文者）在旁聆聽。（美聯社）

美國川普總統日前下令對伊朗 發動大規模空襲，直接擊斃伊朗最高領袖哈米尼 ，被視為美國外交政策重大轉向。僅在幾周前，美軍才透過突襲抓捕委內瑞拉總統馬杜洛 ，這一連串行動傳遞出明確訊息：幾乎沒有對手再能感到安全，或許擁核國家除外。分析認為，這標誌一個更少受約束、更加公開動用武力的美國時代正在展開。

這次美以聯合空襲旨在削弱伊朗軍事與核能力，不僅擊斃哈米尼，還造成多名高層安全官員喪生。美軍目前三死五重傷。戰事仍在持續。

前中央情報局行動主任Jack Devine表示，回顧歷任總統，美國過去從未動用全部軍事力量，「我們大概只在七分強度運作，川普把它提升到十分。這是一個嶄新的世界。」

干預升級

此次行動的不同之處，在於其公開性。這是一場公開承認、直接針對主權國家政府最高層的軍事行動，而幾乎沒有人認為伊朗對美國構成立即而迫切的威脅。這種做法打破了近代美國避免公開擊斃國家元首的慣例，也明顯偏離過去數十年的外交與法律自我約束。

華盛頓智庫Defense Priorities中東計畫主任Rosemary Kelanic質疑，地球上最強大的國家正「四處出擊、推翻政權」，卻缺乏充分預警與明確理由，且對事後局勢幾乎沒有規劃。

批評人士指出，此舉粉碎了華盛頓長期要求他國遵守的法律界線。英國前國家安全顧問Peter Ricketts受訪表示，這種強權即公理的做法開創危險先例，可能讓各國覺得可以攻擊他國領導人，違背《聯合國憲章》精神。

儘管川普曾敦促去年底走上街頭的伊朗抗議者奪權，但尚無跡象顯示美國政府已為反對運動迅速崛起鋪好路。

曾在柯林頓時期擔任中東特使、現為華盛頓近東政策研究所研究員Dennis Ross分析，理論上「斬首」可能意味政權更迭，但實際上往往只是消滅個人，政權本身依然存在。只有在威脅真正消失、且民眾起義未遭鎮壓時，行動才稱得上成功。

俄羅斯總統普亭指責此舉「公然違反人道和國際法準則」。中國外長王毅批評「公開殺害主權國家領導人」是不可接受之事。法國總統馬克宏、德國總理梅爾茨與英國首相施凱爾則發表聯合聲明，強調未參與空襲並呼籲重啟談判。

民調反應

在美國國內，這場軍事升級是一場政治豪賭。川普曾以反對海外戰爭為競選訴求，卻未為此次行動建立廣泛民意基礎。Reuters/Ipsos民調顯示，僅25%美國人贊成擊殺哈米尼的行動，約半數認為川普過於好戰，包括四分之一共和黨受訪者。

紐澤西州民主黨參議員金安迪批評，川普顯然是帝國主義者，沉迷於動用軍事力量，美國目前並無清晰的大戰略，而是由一人意志主導。

歷史顯示，美國在中東的軍事冒進往往帶來長期且難以預料的後果。1953年伊朗政變與伊拉克戰爭後果，均在多年後改變區域格局。若德黑蘭中央權威崩潰，可能引發難民潮波及歐洲，並將鄰國與全球強權更深拖入衝突。

國際安全專家警告，公開的「斬首式」軍事行動可能鼓勵其他國家仿效，削弱國際法框架與全球安全預期。這對其他領導人釋放清楚訊號：擁核或許是唯一保障。俄羅斯總統普亭與北韓領導人金正恩似乎已從中獲得啟示。