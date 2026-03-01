我的頻道

伊朗若鎖荷姆茲海峽 國際油價恐衝破100美元

伊朗嗆祭出「史上最大報復」 川普回應：將以前所未見的力量還擊

紐時：伊朗非急迫威脅 川普判斷時機成熟押注內部起義

編譯陳韻涵／綜合報導
美國伊朗裔人士2月28日在洛杉磯市遊行，高興慶祝美國以色列攻擊伊朗，推翻哈米尼政權。(美聯社)
美國伊朗裔人士2月28日在洛杉磯市遊行，高興慶祝美國以色列攻擊伊朗，推翻哈米尼政權。(美聯社)

川普總統2月28日對伊朗發動大規模空襲，並公開呼籲伊朗人民推翻德黑蘭政府。紐約時報分析，這並非源於急迫的安全威脅，而是他判斷時機成熟，試圖將一個搖搖欲墜的政權推向崩潰邊緣，甚至押注空襲引發內部起義。

川普宣稱，德黑蘭發展核武的最終意圖，是以飛彈威脅美國本土；不過國防部情報局去年評估顯示，伊朗至少還要十年才能突破技術與產能瓶頸，建立具規模核武庫。

近期甚至沒有跡象顯示，伊朗準備攻擊美國、盟邦或中東地區的美軍基地。

川普午夜發布預錄影片時，飛彈已在德黑蘭爆炸。川普細數1979年美國人質危機以來47年與伊朗的衝突與攻擊，宣稱「我們再也忍無可忍」。

國防部則將這場行動命名為「史詩狂怒行動」(Operation Epic Fury)，凸顯美伊長期積怨。

不同於歷屆總統動武前鋪陳數月，川普未提出伊朗迫切威脅的具體證據，也沒解釋為何他八個月前宣稱已「摧毀」的核計畫，再次成為動武的理由。

相較已擁核的北韓，或核武庫持續擴張的俄羅斯與中國，華府未說明為何一個實力相對薄弱的伊朗成為優先目標。

美國外交關係委員會(Council on Foreign Relations)前主席哈斯(Richard N. Haass)指出，「就像第二次伊拉克戰爭一樣，攻擊伊朗並非必要，而是個機會」，形容這是「典型的預防性攻擊」，目的是阻止未來的威脅，而非回應迫切的攻擊。

哈斯表示，目前仍有外交協議、經濟制裁與海上攔截等選項，真正的問題是「為何是現在(發動攻擊)」。

在國際法框架下，必要戰爭和選擇性戰爭之間的差異極大；當敵軍集結跡象明確時，先發制人的必要打擊具備正當性，而選擇性戰爭則常被認為違法。

川普早已試圖淡化法律爭議，他今年1月接受紐時訪問時直言，「我不需要國際法」，重申「我不想傷害任何人」。

不過，川普強調「這取決於你對國際法的定義」，凸顯川普將自行界定相關法規的適用範圍。

川普未尋求國會授權，便將此行動定調為「戰爭」，並警告可能出現傷亡。

紐時指出，這已是川普任內第七次對外國動武。

英國戰時首相邱吉爾(Winston Churchill)曾在回憶錄中寫道，「永遠、永遠、永遠不要相信任何戰爭會一帆風順」，並警告「屈服於戰爭狂熱的政治家必須理解，一旦發出信號，他就不再是政策的主人，而是不可預見、無法控制事件的奴隸」。

