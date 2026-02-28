安理會分裂：美以自辯攻伊朗合法 德黑蘭譴責戰爭罪

我的頻道

中央社／紐約28日綜合報導
美國駐聯合國大使沃茲2月28日出席聯合國安理會會議。(路透)
聯合國安全理事會今天召開緊急會議，美國與以色列為攻擊伊朗行動自我辯護，伊朗則譴責美以空襲造成平民傷亡，犯下「戰爭罪」。

美國大使沃茲（Mike Waltz）表示：「國際社會長期以來堅守簡單且必要的一貫原則，也即伊朗不能擁有核武。」他指出，過去聯合國有多次決議，但都被德黑蘭藐視。他又說：「這項原則不是政治問題，而是全球安全問題。為此，美國採取行動是合法的。」

沃茲談及伊朗近期對抗議民眾採取致命鎮壓手段，他說，伊朗今天列席安理會緊急會議，「無異是在嘲弄聯合國」。

以色列駐聯合國大使達諾（Danny Danon）譴責安理會部分成員「虛偽」，因為他們只批評美國和以色列，卻未指責伊朗的報復行為。

伊朗大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）譴責美以攻擊造成平民傷亡，尤其是伊朗南部米納布學校（Minab School）超過100名兒童罹難，這是「戰爭罪行」。

值得注意的是，對於美國總統川普在安理會緊急會議前宣布伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已經死亡一事，伊拉瓦尼並未證實，也未置評。

今天會中各方立場分歧，凸顯出安理會分裂情況。

俄羅斯與中國僅譴責美以的攻擊行動，其他國家多將矛頭指向伊朗。另部分國家則措詞審慎，只呼籲局勢降溫。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）警告，中東地區的軍事行動恐將引發難以控制的連鎖反應。

俄羅斯 以色列 哈米尼

北美伊朗後裔慶哈米尼之死 有人籲川普解除制裁

台灣台積電。（美聯社）

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

2026-02-24 07:10
美國總統川普21日在白宮出席州長晚宴。（路透）

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

2026-02-22 09:45
霍金被拍到與兩名比基尼女子合影，家屬表示二女是霍金的長期看護。(摘自司法部網站)

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了

2026-02-25 20:17
大法官羅伯茲（坐者左起）、凱根、卡瓦諾、巴瑞特24日出席國情咨文。(路透)

川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉

2026-02-24 23:37
國防部長赫格塞斯要求Anthropic在期限前開放AI技術供合法軍事用途，否則將失去五角大廈合約。（美聯社）

赫塞斯：Anthropic若不開放AI就滾 不排除動用國防生產法

2026-02-24 20:55
美國總統川普20日在華府白宮舉行記者會，回應最高法院裁定他加徵關稅逾越職權一事。(路透)

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

2026-02-21 03:00

