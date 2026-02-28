安理會分裂：美以自辯攻伊朗合法 德黑蘭譴責戰爭罪

美國駐聯合國大使沃茲2月28日出席聯合國安理會會議。(路透)

聯合國安全理事會今天召開緊急會議，美國與以色列 為攻擊伊朗行動自我辯護，伊朗則譴責美以空襲造成平民傷亡，犯下「戰爭罪」。

美國大使沃茲（Mike Waltz）表示：「國際社會長期以來堅守簡單且必要的一貫原則，也即伊朗不能擁有核武。」他指出，過去聯合國有多次決議，但都被德黑蘭藐視。他又說：「這項原則不是政治問題，而是全球安全問題。為此，美國採取行動是合法的。」

沃茲談及伊朗近期對抗議民眾採取致命鎮壓手段，他說，伊朗今天列席安理會緊急會議，「無異是在嘲弄聯合國」。

以色列駐聯合國大使達諾（Danny Danon）譴責安理會部分成員「虛偽」，因為他們只批評美國和以色列，卻未指責伊朗的報復行為。

伊朗大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）譴責美以攻擊造成平民傷亡，尤其是伊朗南部米納布學校（Minab School）超過100名兒童罹難，這是「戰爭罪行」。

值得注意的是，對於美國總統川普在安理會緊急會議前宣布伊朗最高領袖哈米尼 （Ayatollah Ali Khamenei）已經死亡一事，伊拉瓦尼並未證實，也未置評。

今天會中各方立場分歧，凸顯出安理會分裂情況。

俄羅斯 與中國僅譴責美以的攻擊行動，其他國家多將矛頭指向伊朗。另部分國家則措詞審慎，只呼籲局勢降溫。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）警告，中東地區的軍事行動恐將引發難以控制的連鎖反應。