自詡「和平」的川普開戰 美以聯手攻伊朗 哈米尼被炸死

川普總統2月28日在社群貼文證實伊朗最高領袖哈米尼，已在當天的美以軍事行動中死亡。(美聯社)

美國2月28日聯手以色列 對伊朗 發動近數十年來最猛烈的攻擊行動，代號「史詩怒火」，企圖一舉推翻伊朗神權政府。川普 總統同日在自創社媒「真實社群」(Truth Social)發文證實，伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei) 已在攻擊中喪命。天空新聞網報導，伊朗國營電視台證實，伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡。

川普第2任期 外交最大豪賭

這是選舉時自詡「和平總統」的川普在其第二任總統任內外交政策上最大的豪賭，他表示這一攻擊行動是要終結伊朗幾十年來對美國與全球的威脅 ，並且確保伊朗不能發展核武。

川普在真實網站發文：「哈米尼、史上最邪惡的人之一，死了。」川普在上述發文中寫道，「他無法逃脫我們高度精密的情報和追蹤系統，再加上與以色列的密切合作，他和與他一同被擊斃的其他領導人都無計可施。這是伊朗人民奪回國家的最佳機會。」「但願伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)與伊朗警察能和伊朗的愛國者和平融合，並團結合作讓這個國家恢復她應有的偉大。這個進程應很快就將開始，因為不只哈米尼死亡，這個國家已在僅僅1天內就受到非常大的破壞，甚至可以說是被摧毀」。

美國和以色列2月28日聯手先制攻擊伊朗。圖為當天伊朗首都德黑蘭市區被空襲後的爆炸竄出濃煙。(美聯社)

哈米尼官邸遇襲 現場冒濃煙

路透與美聯社、華爾街日報等國際媒體也都指出，以色列官方已向他們證實哈米尼的屍體已被發現。兩家以色列電視台2月28日報導，川普與以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)已看到哈米尼遺體的照片。以色列公共廣播公司(Kan)報導，以國高官已被告知哈米尼被擊殺，其遺體在寓所的瓦礫堆中尋獲。

內唐亞胡2月28日在全國電視演說中指稱，有愈來愈多跡象顯示，哈米尼已在以國當天攻擊他的寓所時死亡。在內唐亞胡發表上述演說後不久，兩2位以色列官員表示，以色列已證實哈米尼身亡。

根據路透稍早所公布的衛星影像顯示，哈米尼位於德黑蘭的住處遭到襲擊，現場嚴重毀損，還冒出陣陣濃煙。

針對哈米尼的死訊，伊朗官方媒體證實，最高領袖哈米尼遇襲身亡，享年86歲。伊朗現代政治最關鍵的統治時代迎來終結。

伊朗南部一所女子小學2月28日遭到美國以色列聯合攻擊的波及。圖為當地居民進行搜救。(路透)

哈米尼女兒一家三口喪命

哈米尼出身1979年伊斯蘭革命後上台的宗教反帝國主義陣營，以白鬍子、神職長袍與黑色頭巾塑造強硬的宗教威權姿態；他長年留在國內掌權，並以高壓手段處理挑戰政權與伊斯蘭體制的抗議。

另根據伊朗半官方法斯通訊社(Fars News Agency)，哈米尼的女兒、女婿與外孫已身亡，消息在伊朗當地3月1日上午獲得證實。該通訊社並稱，哈米尼的1名媳婦也在事件中喪生。

伊朗也立刻反擊，誓言會擴大報復行動，目前所發射的只是過時的飛彈，後快就會動用前所未見的新武器。不過根據了解，伊朗已有多位高級將領在空襲行動中喪生，包括國防部長與革命衛隊司令。