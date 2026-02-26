佛州快艇與古巴士兵海上交火4死6傷 美方調查

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
正出訪聖克里斯多福及尼維斯(St. Kitts and Nevis)的國務卿魯比歐(Marco Rubio)，在當地機場表示，美方目前正在調查。(路透)
正出訪聖克里斯多福及尼維斯(St. Kitts and Nevis)的國務卿魯比歐(Marco Rubio)，在當地機場表示，美方目前正在調查。(路透)

委內瑞拉前總統馬杜洛下台後，川普政府對古巴的立場也日漸強硬，緊張局勢似乎在25日爆發：古巴政府表示一艘在佛羅里達州註冊的快艇駛入古巴水域後，率先朝古巴士兵開火，古巴士兵還擊後造成四人死亡、六人受傷。

古巴稱快艇人員先向士兵開槍

美聯社、紐約時報報導，古巴內政部聲明稱，事發地點位於古巴北部海岸附近的獵鷹島(Cayo Falcones)東北方向，距海岸約一海浬。據該聲明和古巴官媒，五名古巴的海岸防衛隊士兵乘坐政府船隻靠近該快艇盤查身分，快艇上的人員隨即向古巴士兵開火，造成一名古巴指揮官受傷。古巴稱傷者送往醫治。

古巴內政部也公布了快艇的註冊號碼FL7726SH，紐時報導，根據佛羅里達州政府紀錄，這艘在佛羅里達註冊的船似乎是一艘1981年建造的24呎長Pro-Line馬達船。通常一艘24呎長的船可容納8到10人。古巴官員表示，遭攻擊的船上有10人。

美國最先的新聞報導稱這艘快艇是民用船隻，屬於一個試圖將親屬從古巴撤離的船隊，但後來的情報證實只有一艘船遭到攻擊。古巴岸防隊與懸掛美國國旗的快艇在古巴水域發生衝突並不罕見，但近期沒有乘客開槍或被殺的事件；過去幾年，常有懸掛美國國旗的船隻載有不明物品駛向古巴，或試圖接載古巴人偷渡到美國。

古巴內政部表示：「面對當前的挑戰，古巴重申其保護領海的決心。」

佛州共和黨聯邦眾議員吉梅尼茲(Carlos A. Gimenez)稱這是起「屠殺事件」，呼籲立即展開調查，必須確定受害者中是否有美國公民或合法居民，並查明事件真相，更斥「這個政權必須被掃進歷史的垃圾堆！」

正出訪聖克里斯多福及尼維斯(St. Kitts and Nevis)的國務卿魯比歐(Marco Rubio)，在當地機場表示他已獲悉這起衝突，美方目前正在收集資訊，以確定死者是否為美國公民或永久居民。他拒絕猜測起因，稱事件可能涉及多種因素，美國不會僅僅依賴古巴當局迄今為止提供的資訊，「總而言之，在公海上發生這樣的槍戰極為罕見。」

魯比歐否認涉及美國政府人員

被問到事件是否涉及美國政府人員或是美國政府行動，魯比歐否認。

副總統范斯25日傍晚則說已聽取了魯比歐的簡報，表示白宮正在密切關注事態發展，但拒絕透露更多細節，「希望情況沒有我們擔心的那麼糟糕。」

面對石油短缺、食品價格飆升，古巴經濟正直線下滑，專家表示這可能成為古巴共產黨政府更迭的轉捩點。川普上個月更簽署了一項行政命令，連其他向古巴出售或提供石油的國家都要被徵收關稅，墨西哥便因此受壓，因古巴經濟先前主要依賴委國石油，待川普切斷委國石油後，古巴便依賴墨西哥石油。

美實施禁運下突爆海上交火 民用快艇闖古巴水域釀4死6傷

剛被川普點名表揚就低頭滑手機 魯比歐在看誰傳來簡訊？

Axios：魯比歐與卡斯楚之孫秘談 繞過官方管道商討古巴未來

魯比歐謝芬蘭推北約防衛預算 美芬關係趨穩

