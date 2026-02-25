我的頻道

艾普斯坦檔案赫見霍金與比基尼女合影 家屬說話了

一洲焦點／川普108分鐘國情咨文 國會如兩個世界

美實施禁運下突爆海上交火 民用快艇闖古巴水域釀4死6傷

編譯周辰陽／即時報導
古巴首都哈瓦那的美國大使館附近1月5日舉行反帝國主義論壇，古巴國旗降半旗，悼念因美軍抓捕委內瑞拉總統馬杜洛行動而喪生的古巴人。(美聯社)
古巴首都哈瓦那的美國大使館附近1月5日舉行反帝國主義論壇，古巴國旗降半旗，悼念因美軍抓捕委內瑞拉總統馬杜洛行動而喪生的古巴人。(美聯社)

美國與古巴因石油禁運引發能源與人道危機、導致雙方緊張關係升高之際，古巴內政部表示，邊防人員向一艘在美國佛州註冊、進入古巴水域的快艇開火，造成4人死亡、另有6人受傷。

衛報與BBC報導，這起事件發生在古巴北岸附近的一座島嶼。古巴方面聲稱，事發時邊防部隊的船隻接近這艘在美國註冊的快艇，艇上乘客隨即開火，造成一名邊防人員受傷。一名美國官員則向紐約時報表示，這起交火涉及一艘美國民用船隻，當時正試圖將親屬載離古巴。

古巴方面指出，25日上午在中部比亞克拉拉省卡約法爾科內斯（Cayo Falcones）附近，偵測到這艘在佛州註冊、號碼為FL7726SH的船隻；當一艘載有5名內政部邊防人員的古巴船隻上前要求對方表明身分時，「這艘違規快艇的船員率先開火」，並擊傷一名古巴指揮官。

古巴內政部發布的最新消息指出，外籍船隻上4名攻擊者被擊斃、6人受傷，傷者已後送並提供醫療協助；目前尚不清楚船上人員的身分，也不知道該船在該區域從事何種活動，已展開調查以釐清事件。古巴駐美大使館也在社群媒體發文表示：「面對當前挑戰，古巴重申捍衛領海的決心，並強調國防是古巴國家維護主權、確保區域穩定的根本支柱。」

美國副總統范斯在白宮記者會上表示，國務卿魯比歐「大約15分鐘前向我簡報過這件事，但我們目前掌握的細節不多」。他補充說：「希望事情沒有我們擔心的那麼嚴重。」但也坦言「現在無法多說」。

正在聖克里斯多福及尼維斯訪問的美國國務卿魯比歐表示，尚不清楚船上人員的國籍，且該船並未載有美國政府人員。他說，在公海上出現這樣的交火事件極不尋常，也不是每天都會發生，「我們將查明究竟發生什麼事、有哪些人涉入，並根據掌握的事實作出判斷。」

他接著表示，美國調查人員將「迅速」蒐集關鍵事實，美國海岸防衛隊也已前往事發「周邊地區」。他坦言，目前仍不清楚船隻在誰手中，「這是我們首先想要掌握的事情；如果這些人是美國公民或美國居民，我們顯然希望能接觸到他們。」不過，美方強調，不會僅依賴古巴政府提供的資訊，華府將自行查證本案事實。

