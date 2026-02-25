我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國情咨文啟動展銷模式 高喊「贏太多」拚選情翻盤

「屁股癢癢」別再硬撐 醫師揭：清太乾淨也可能出事

川普創最長國情咨文 紐時：談伊朗避重就輕 幾乎未提盟友

編譯盧思綸／即時報導
川普總統24日在國會發表國情咨文演說。(美聯社)
川普總統24日在國會發表國情咨文演說。(美聯社)

川普總統24日發表國情咨文演說，針對伊朗表態「我個人希望透過外交解決問題」，但尚未取得伊朗承諾「永遠放棄核武器」。紐時評論指出，整段相關談話完全沒說清楚對伊朗的具體目標為何；且值得注意的是，川普談論外交時，完全沒提到美國在歐洲、亞洲或中東的盟友。

川普演說前，各界高度關注他對伊朗問題的立場。紐約時報報導，川普話鋒一轉終於談到伊朗，先是重提去年6月午夜重錘行動，當時突襲3處伊朗核設施；他接著批評伊朗重蹈覆轍，今年初殺害3.2萬名抗議者。

川普並表示希望和伊朗達成協議，他傾向透過外交解決，但是伊朗「還沒說出回應美方的神奇詞語，承諾『伊朗永遠不會擁有核武器』」。事實上伊朗不止一次聲稱永遠不會開發核武，問題是多年證據顯示德黑蘭掌握足夠製造核武的濃縮鈾材料。

美伊26日將在阿曼斡旋下，於日內瓦進行第三輪核會談，美方代表包括川普特使威科夫與川普女婿庫許納。

紐時並指出，國情咨文原是川普說清楚伊朗政策目標的最佳機會，但他未交代是要遏止核計畫、推翻政權或保護抗議者，只是列舉伊朗歷年敵對行動，未提出美國對伊朗未來的具體願景，也未說明動武風險為何值得承擔。

另一方面，紐時評論，值得注意的是，川普有關外交政策的談話，完全沒有提到美國在歐洲、亞洲或中東的盟友，把美國描述為一個面臨敵人和挑戰的單邊主義強權。

當川普終於談到北約時，是自誇促使北約盟國承諾在2035年前將國防支出提高到占GDP的5%，還有說服歐洲買美國武器轉送烏克蘭，「我們送去烏克蘭的每樣東西都是送到北約，而北約會全額付錢給我們」。

川普這場演說時間為1小時47分鐘，CNN指出，這創下至少自1964年以來最長的國情咨文演說紀錄，超越前總統柯林頓2000年的近90分鐘紀錄。

世報陪您半世紀

伊朗 川普 北約

上一則

紐時：CIA曾向蘋果、Nvidia等機密簡報中國犯台風險

下一則

15%新關稅到期後想延長 恐遭國會擋下

延伸閱讀

川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉

川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉
川普國情咨文捍衛經濟政績 預言關稅收入將取代所得稅

川普國情咨文捍衛經濟政績 預言關稅收入將取代所得稅
川普喊15%關稅 實際生效僅10% 貿易國、大小商家一片亂

川普喊15%關稅 實際生效僅10% 貿易國、大小商家一片亂
不要笑拜登 美國民調：川普年紀愈大愈反覆無常

不要笑拜登 美國民調：川普年紀愈大愈反覆無常

熱門新聞

台灣台積電。（美聯社）

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

2026-02-24 07:10
美國總統川普21日在白宮出席州長晚宴。（路透）

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

2026-02-22 09:45
美國總統川普20日在華府白宮舉行記者會，回應最高法院裁定他加徵關稅逾越職權一事。(路透)

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

2026-02-21 03:00
川普總統20日在白宮出席記者會。(路透)

川普怒課全球15%關稅唯2國逃過一劫 各國反應一次看

2026-02-21 19:49
最高法院就關稅做出裁決，川普召開記者會回應。（路透）

川普對裁決表失望 將根據另一授權徵10%關稅

2026-02-20 13:51
川普總統(左)與避險基金億萬富翁鮑爾森。(美聯社資料照)

力挺關稅的川普金主 打算關掉美工廠 業務外包到中國

2026-02-17 12:20

超人氣

更多 >
美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略
WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼
好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架
兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金
六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶

六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶