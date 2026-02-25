場轉趨中性？美警告烏：打擊俄境內目標 不得波及美資

烏克蘭駐美大使史特凡妮希娜。（美聯社）

烏克蘭 駐美大使史特凡妮希娜（Olha Stefanishyna）24日透露，川普政府已透過外交照會，正式警告烏克蘭不得攻擊可能波及美國經濟利益的俄羅斯 境內目標。此舉標誌華府 在俄烏戰爭中的立場出現轉變，從過去的堅定支持轉為劃設紅線，避免自身利益遭戰火波及。

金融時報報導，這份照會是針對烏軍去年11月以無人機襲擊俄羅斯黑海新羅西斯克港的行動。該次攻擊損壞兩艘被指用於規避能源制裁的俄羅斯「影子船隊」油輪，並波及哈薩克裡海管線聯盟（CPC）的一處終端設施，而美國能源巨擘雪佛龍與埃克森美孚均為CPC股東。

史特凡妮希娜表示，美方明確要求基輔避免攻擊美國利益，但強調該警告不適用於打擊俄羅斯軍事與能源基礎設施。

時值俄烏戰爭屆滿四周年，美方未派高層訪問基輔，並在聯合國對一項由烏克蘭發起、呼籲持久和平的決議案投下棄權票。相較過去的軍事與外交支持，華府姿態趨向中性，引發基輔不安。

烏方官員私下抱怨，川普政府對俄軍攻擊在烏美企相對沉默。基輔美國商會今年1月指出，戰爭期間有47%的在烏美國企業遭俄軍攻擊波及。