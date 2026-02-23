美伊核談判前風聲鶴唳 美突撤離駐黎巴嫩使館非緊急人員

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普23日在白宮。(路透)
美國總統川普23日在白宮。(路透)

衛報報導，美軍加大在中東部署、未來幾天可能對伊朗發動打擊之際，美國政府宣布撤離駐黎巴嫩使館數十名人員。多位美國官員近來示警，伊朗若遇襲，可能報復空襲美國使館和軍事基地，或者指示代理人勢力發動不對稱攻擊，美國外交設施被視為潛在目標，恐遭黎巴嫩真主黨等伊朗扶植民兵鎖定。

美國與伊朗預計26日在日內瓦舉行第三輪核會談。美國總統川普此前預告，談判破局將「發生不好的事」。

這波外交人員縮減前，已有報導指出，美方為防美伊緊張升高甚至演變為戰爭後遭伊朗反擊，已安排數十名美國人員經由黎巴嫩貝魯特－拉菲克哈里里國際機場撤離。據估計，約有30至50名美國使館人員已離境。

美國國務院一名高層官員23日表示：「國務院已下令，要求美國駐貝魯特使館的非緊急政府人員及符合資格的家屬離境。」該官員並指出，因應最新安全評估，已將駐貝魯特使館人力縮減至必要人員；使館目前仍正常運作，核心人員留守，「這項暫時措施旨在兼顧人員安全與協助美國公民的功能」。

此外，路透引述當地消息人士報導，美國也已開始自敘利亞基地撤出部分軍方人員。不過，川普政府否認敘利亞撤離行動與可能對伊朗發動打擊有關。

美國過去即將與伊朗發生衝突時，也曾撤離使館與軍事基地人員。2025年，美方突襲伊朗核設施錢，曾暫時撤離駐伊拉克、巴林與科威特使館的非必要人員。

川普19日曾表示，給伊朗最多15天時間就核計畫與美達成協議，並暗示若未達成協議，美國將發動攻擊。

伊朗 黎巴嫩 川普

