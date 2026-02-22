我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…報平安稱「惡意捏造」

再打格陵蘭主意？川普宣布派「醫療船」北上

中央社／華盛頓21日即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普21日在白宮出席州長晚宴。（路透）
美國總統川普21日在白宮出席州長晚宴。（路透）

美國總統川普21日表示，他正派遣一艘醫療船前往格陵蘭。格陵蘭是丹麥的自治領地，川普長期以來一直覬覦該地，甚至曾威脅要武力奪取。

川普的言論加劇了美國與丹麥之間的緊張關係，同時讓全球目光聚焦於北極地區。他堅稱礦產資源豐富的格陵蘭，對美國和北大西洋公約組織（NATO）在應對俄羅斯與中國方面的安全至關重要。

他聲稱這艘船將醫治格陵蘭島上許多「生病的人」，但並未透露他指的是誰，也未說明該船將幫助多少人。

川普在社群媒體貼文寫道：「我們將派遣一艘偉大的醫療船前往格陵蘭，去照顧那裡許多患病且未得到照護的人。」

「它已經在路上了！」

他在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發布的貼文，附帶一張顯然是人工智慧（AI）生成的圖片，顯示長272公尺、通常駐紮在南加州的海軍醫療艦「仁慈號」（USNS Mercy）正航向地平線上白雪皚皚的山脈。

目前不清楚該船是否就是實際派往格陵蘭的船隻。

川普在貼文中表示，這艘船將與路易斯安那州州長藍德瑞（Jeff Landry）協調派遣。藍德瑞去年12月被任命為川普的格陵蘭特使。

世報陪您半世紀

格陵蘭 川普 社群媒體

上一則

新聞眼／川普手中籌碼減少 川習會台灣將失去什麼？

下一則

川習會前 美對等關稅受挫 「川普在北京眼中更弱勢」

延伸閱讀

川普得知對等關稅敗訴第一反應曝光「他反問幕僚1句話」

川普得知對等關稅敗訴第一反應曝光「他反問幕僚1句話」
美台關稅多變 江啟臣：川普目的不會變

美台關稅多變 江啟臣：川普目的不會變
馬克宏談川普關稅：有權力制衡與法治是好事

馬克宏談川普關稅：有權力制衡與法治是好事
美最高法院判決川普對等關稅違法 接下來會如何發展？

美最高法院判決川普對等關稅違法 接下來會如何發展？

熱門新聞

美國總統川普20日在華府白宮舉行記者會，回應最高法院裁定他加徵關稅逾越職權一事。(路透)

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

2026-02-21 03:00
最高法院就關稅做出裁決，川普召開記者會回應。（路透）

川普對裁決表失望 將根據另一授權徵10%關稅

2026-02-20 13:51
川普總統(左)與避險基金億萬富翁鮑爾森。(美聯社資料照)

力挺關稅的川普金主 打算關掉美工廠 業務外包到中國

2026-02-17 12:20
美國總統川普去年四月拿著標明「對等關稅」的看板，宣布對各國課徵關稅。路透

首席大法官帶頭封殺川普關稅 紐時：意義重大

2026-02-20 11:21
（路透）

裁定總統越權 最高法院封殺川普關稅

2026-02-20 10:20
國土安全部發言人麥克拉夫林（中）突然宣布辭職，引發關注。（美聯社）

川普移民政策失言 國安部發言人閃辭 下一個是諾姆？

2026-02-18 05:17

超人氣

更多 >
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高
谷愛凌的父親 是誰？

谷愛凌的父親 是誰？
紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險
冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我