「不知道她這麼愚蠢」川普嘲諷歐凱秀：我不認為她知道台灣是什麼

川普 總統19日嘲諷紐約州民主黨籍眾議員歐凱秀（Alexandria Ocasio-Cortez）在慕尼黑安全會議發言時，對是否應協防台灣含糊其詞。

他在空軍一號上對記者說，「她的表現糟透了，不知道她這麼愚蠢」，直指她的外交政策言論，可能會「斷送她的政治生涯」。

歐凱秀在發言中，迴避了如果中國武統台灣，美軍是否會支持台灣的問題。她當時停頓一刻後說：「我們希望確保永遠不會走到那一步，我們希望確保我方所有經濟研究和全球布局，都朝著避免任何此類對抗的方向發展」。

川普說，若他碰到這個問題，會有不同的回答。「我當時只會說：『這現在不關你的事。』因為我不會回答那個問題。我不會回應那樣的提問，」川普對記者表示。

「這是戰爭。談到戰爭時，你不會公開談論自己的戰略。她其實可以簡短地這樣回應。我不認為她知道台灣是什麼，」他補充說。

川普當天在和平理事會還主動提到，2017年和中國國家主席習近平共同檢閱解放軍三軍儀仗隊讓他感到驚艷，「全部一樣高，精準的在四分之一英寸(0.6公分)之內，當你有14億人口就可以辦到，每個人身高差不到八分之一英寸(0.3公分)，我說如果他們把頭盔拿下來，你可以在他們頭頂上打撞球，這真的很讓人驚嘆。」

川普表示，他和習近平維持良好關係，對於即將到來的出訪行程，他形容這將是一次「非常瘋狂」(wild)的訪問，川普透露，他向中方提議，希望能看到一場「中國史上最大規模」的展示，還說習近平承諾將「超越以往」。

副總統范斯 及國務卿魯比歐 先後在去年及今年，代表美國出席慕尼黑安全會議，在對歐洲盟友的態度截然不同，前者大肆鞭撻而後者則拉攏。總統川普為此稱讚兩人是「非凡的政治家」，外交風格截然不同但互補。

綜合福斯新聞等報導，川普19日在華府和平理事會首次會議上，稱讚兩人一個唱紅臉，一個唱白臉，優勢互補，將「讓美國再次偉大」的理念推向世界舞台。

范斯去年出席安全會議，發言直斥部分歐洲盟友在移民政策、言論自由以及國家主權問題上，偏離了「西方傳統價值」，同時質疑歐洲在安全與防務事務過度依賴美國，強調歐洲應承擔更多責任。

而魯比歐今年的演說，則闡述跨大西洋關係與西方未來走向，在重申川普政府核心立場的同時，向歐洲傳遞穩定與合作訊號，強調雙方共享的歷史傳承與價值基礎，緩和此前彼此之間的緊張關係。

川普在和平理事會會議上先評價范斯，指他才華橫溢，說他「有時有點強硬，總是直言不諱」。至於魯比歐，川普稱他與范斯是「截然相反的極端」。