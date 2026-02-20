英國拒借基地攻伊 川普翻臉 一反之前支持英相交還印度洋小島主權

川普攻伊朗欲借英國費爾福德基地，但英國拒絕，圖為停在費爾福德的美軍運輸機。(路透)

美國攻打伊朗 迫在眉睫，但英國政府一改過去全力支持的做法，拒絕提供空軍基地供美軍使用，總統川普 就此大怒，一反之前支持態度，大肆抨擊英國將查戈斯群島 (Chagos Islands) 主權移交給模里西斯方案。

英國「泰晤士報」(Times) 報導，白宮已制定計畫對伊朗發動軍事攻擊，涉及使用位於英國的皇家空軍費爾福德基地(RAF Fairford) ，作為重型轟炸機的前沿作戰基地。

川普17 日晚上與英國首相施凱爾 (Keir Starmer)商討該計畫，提到可能需借用位於印度洋的狄耶戈加西亞島（Diego Garcia）基地和費爾福德基地，但英方擔憂美軍行動可能違反國際法而拒絕借出基地。

川普就此大怒，18 日在「真實社群」（Truth Social） 發文猛烈抨擊施凱爾，指責將查戈斯群島主權移交給模里西斯作為解決方案是個重大錯誤，認為英國不應失去對狄耶戈加西亞島的控制權。該島屬於查戈斯群島的一部分。

川普發文說，如果伊朗決定不達成協議，美國可能需要借用英國的基地，來消除一個極不穩定且危險的政權可能發動的襲擊。

查戈斯群島位於模里西斯東北方向約750公里的印度洋西南海域，英國從1814年起便控制該群島。英國後來把主島狄耶戈加西亞島租給美國建空軍基地。2025年5月22日，英國和模里西斯簽署協議，查戈斯群島主權正式移交給模里西斯。根據協議，狄耶戈加西亞軍事基地將由模里西斯租借給英國及美國，為期99年。協議規定，美方在使用基地發動軍事行動時，必須獲得英國政府批准。

狄耶戈加西亞軍事基地能力強大，具有重要戰略意義，美軍近年從狄耶戈加西亞島發起的行動，包括2024年至2025年對葉門武裝組織「青年運動」(Houthi) 的轟炸、向加薩地帶的人道主義援助，以及更早的2001年對阿富汗塔利班及「基地」組織目標的襲擊。

就在本月初，川普還稱讚這項協議是施凱爾所能接受的「最佳」方案，國務院也表示支持。然而在施凱爾拒絕批准使用基地後，川普即作出轉變予以抨擊。