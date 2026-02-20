我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

楊紫瓊好萊塢星光大道摘星 李安現身力挺

避免重蹈伊拉克戰爭覆轍 要不要打伊朗陷兩難抉擇

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美伊雙方劍拔弩張，大戰一觸即發。圖為伊朗革命衛隊進行陸上演習。(歐新社)
美伊雙方劍拔弩張，大戰一觸即發。圖為伊朗革命衛隊進行陸上演習。(歐新社)

美國可能處於開戰邊緣，與伊朗對峙近半世紀終於來到攤牌時刻，有線電視新聞網(CNN)報導，消息人士說，川普總統尚未做出最終決定，但在外交斡旋無法獲得突破的情況下，隨著一天天時間過去，川普正被推上攸關重大後果的命運決策點。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)18日在記者會表示，美國人民應該信任總統，川普一直在考慮什麼才符合美國最佳利益，還有軍隊與美國人民的最佳利益。

CNN分析，若以如此論述做為發動大規模戰爭的基礎顯然過於薄弱，這場戰爭可能耗資數十億，造成美伊人民死亡，在中東引發軍事、經濟層面的巨大連鎖反應。在國內，川普則可能在期中選舉年支持度進一步降低。

美國2003年發動伊拉克戰爭之後面臨災難結果，川普不想重蹈覆轍。當年布希政府耗時數月進行宣傳，說服全國支持開戰，但後來證明開戰理由是錯誤的。布希政府設法贏得國會對入侵伊拉克的授權，為開戰找到國內法律根據。

川普對伊朗出手一旦出錯，將陷入政治險境。不過，川普受到美軍在沒有人員傷亡之下活捉委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)案例鼓舞，可能願意承擔更高風險。川普第一任內伊朗最高軍事將領蘇雷曼尼(Qassem Soleimani)遭美軍殲滅，沒有引發某些專家預估的區域衝突，伊朗也沒攻擊美國盟友。

美伊雙方劍拔弩張，大戰一觸即發。圖為美軍航母上的戰機準備就緒。(歐新社)
美伊雙方劍拔弩張，大戰一觸即發。圖為美軍航母上的戰機準備就緒。(歐新社)

CNN指出，白宮沒有告訴美國人民為什麼現在是要對伊朗開戰的時候，但這不代表美國缺乏戰略理由。川普越來越在意自己的政治遺產，若能夠結束從前總統卡特以來便困擾歷任美國總統的美伊對峙，肯定能在歷史獲得重要的一席之地。

如果真的要對伊朗動手，川普可能找不到比現在更好的時刻。伊朗政權從來沒有像現在這般脆弱，伊朗的區域代理人例如哈瑪斯組織(Hamas)、真主黨(Hezbollah)，幾乎已被以色列消滅。伊朗內部出現史上最嚴重的危機，經濟崩潰。如果川普能將伊朗人民從壓迫當中解救出來，將成為伊朗人民的英雄。

然而，攻擊伊朗的風險極高，許多理由都足以說明，川普選擇「讓步」(blink)才是明智之舉。

持續數日的空中戰役恐將導致大批平民傷亡，美軍死亡或飛行員被俘的機會升高。美軍對伊朗神權領導人的打擊，不太可能像對馬杜洛那般乾淨俐落，即使伊朗政權倒台，接下來會發生什麼也是未知數。

世報陪您半世紀

伊朗 川普 馬杜洛

上一則

英國拒借基地攻伊 川普翻臉 一反之前支持英相交還印度洋小島主權

下一則

迫使伊朗達核協議 川普最多給15天 傳考慮有限軍事打擊

延伸閱讀

川普批歐巴馬談外星人時「洩密」 發文下令解密UFO等相關檔案

川普批歐巴馬談外星人時「洩密」 發文下令解密UFO等相關檔案
歐凱秀台灣問題語塞 川普兩度補刀酸她「不知道台灣是什麼」

歐凱秀台灣問題語塞 川普兩度補刀酸她「不知道台灣是什麼」
美軍重兵集結中東 川普給伊朗15天達協議：否則會發生不好的事

美軍重兵集結中東 川普給伊朗15天達協議：否則會發生不好的事
川普談2017年訪中排場 誇解放軍整齊到「頭上能打撞球」

川普談2017年訪中排場 誇解放軍整齊到「頭上能打撞球」

熱門新聞

國安部長諾姆(左)與首席顧問李萬度斯基(右)與有婚外情，造成國安部混亂，川普對他們的關係感到「不舒服」。(美聯社)

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

2026-02-13 21:07
川普總統(左)與避險基金億萬富翁鮑爾森。(美聯社資料照)

力挺關稅的川普金主 打算關掉美工廠 業務外包到中國

2026-02-17 12:20
國土安全部發言人麥克拉夫林（中）突然宣布辭職，引發關注。（美聯社）

川普移民政策失言 國安部發言人閃辭 下一個是諾姆？

2026-02-18 05:17
國務院通令公立圖書館不再接受民眾申辦護照的服務，雖然業務量只占1%，但對偏遠地區民眾很不方便。（美聯社）

國務院叫停公共圖書館代辦護照 這些民眾大受影響

2026-02-16 05:34
因預算卡關，國土安全部周六起將停擺，影響移民執法及機場安檢。圖為旅客排隊等候機場安檢。(路透)

國土安全部停擺 ICE可持續運作、TSA安檢員無法領薪資

2026-02-13 01:23
川普總統(右)點名民主黨眾議員歐凱秀(左)連一個簡單的問題都回答不出來。(圖／路透、美聯社)

歐凱秀台灣問題語塞 川普兩度補刀酸她「不知道台灣是什麼」

2026-02-19 20:14

超人氣

更多 >
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境
冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相

冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相
持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕