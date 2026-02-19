支持聯合國 梵蒂岡不加入川普的和平理事會

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
川普總統廣邀各國參加他所主持的和平理事會，但梵蒂岡已予婉拒。圖為美籍的教宗良14世。（歐新社）
川普總統廣邀各國參加他所主持的和平理事會，但梵蒂岡已予婉拒。圖為美籍的教宗良14世。（歐新社）

川普總統倡議的「和平理事會」(Board of Peace) 將於19日舉行首次會議，梵蒂岡表明不會加入，認為應該由聯合國應對國際危機，白宮對教廷的決定表示遺憾。

綜合CNN等媒體引述梵蒂岡官方「梵蒂岡新聞」(Vatican News) 報導，負責教廷外交事務的國務卿(Holy See Secretary of State)帕羅林樞機(Cardinal Pietro Parolin)表示，對於和平理事會「有些問題讓我們感到困惑，一些關鍵問題需要解釋」。

他說其中一個令人擔憂的是，在國際層面，處理危機局勢應首先由聯合國來負責。這是教廷所堅持的。

帕羅林樞機是在與義大利政府共同出席「拉特蘭條約」(Lateran Pacts)紀念活動後發表上述言論。該條約於1929年2月簽署，確立了梵蒂岡城的主權地位。

儘管義大利及歐盟計畫以觀察員身分參加，但帕羅林樞機說梵蒂岡不會參加，「因為梵蒂岡性質特殊，顯然與其他國家不同」。

川普倡議成立「和平理事會」，上月在瑞士出席達沃斯世界經濟論壇期間正式啟動，由自己無限期擔任主席，說首先處理加薩問題，然後延伸處理「其他衝突」，遭廣泛質疑試圖打造一個與聯合國平行的機構，破壞聯合國權威及工作機制。

川普邀請各國加入理事會時，教宗良14世(Pope Leo XIV) 也獲邀請。

良14世是首位在美國出生的教宗，上月在一次重要演說中警告，「戰爭又開始流行了」，強調聯合國在解決衝突中應發揮關鍵作用，同時堅持人道主義的重要性。在其他場合他也批評了川普的移民政策。

對於教廷正式拒絕，白宮新聞秘書李維特說「令人深感遺憾」，認為和平不應帶有黨派色彩、政治色彩或爭議性，重申理事會是一個擁有數十個成員國的合法組織。

川普早前表示，和平理事會19日在華府「川普和平研究所」(Donald J. Trump Institute of Peace)舉行首次會議，會宣布成員國承諾為重建加薩提供50億元資金，亦會組成國際維和部隊。

梵蒂岡 川普 聯合國

