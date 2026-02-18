美伊會談 范斯：限兩周停止鈾濃縮 伊朗稱雙方同意「指導方針」

我的頻道

編譯陳韻涵／綜合報導
美國與伊朗官員17日在瑞士日內瓦舉行第二輪間接會談中取得進展，雙方同意一套「指導方針」，但距離最終協議仍有段距離。(美聯社)
美國與伊朗官員17日在瑞士日內瓦舉行第二輪間接會談中取得進展，雙方同意一套「指導方針」，但距離最終協議仍有段距離。(美聯社)

美國與伊朗官員17日在瑞士日內瓦舉行第二輪間接會談後，華爾街日報報導，副總統范斯17日晚表示，從他聽取的談判簡報來看，伊朗在談判中並未承認美國的核心要求，就是停止鈾濃縮，並補充說軍事行動仍是一個選項。華府同意給德黑蘭兩周時間，以彌合雙方之間的分歧。

伊朗外交部長阿拉奇(Abbas Araghchi)表示，會談已取得進展，雙方同意一套「指導方針」(guiding principles)，並將交換可能的協議草案；他說未來將依據這些原則推動談判，但距離最終協議仍有一段距離。

紐約時報報導，美伊雙方歷經三小時的會談後，阿拉奇告訴伊朗國家電視台，日內瓦會談比本月稍早在阿曼舉行的上一輪談判「更具建設性，並取得良好進展」。

阿拉奇說：「我們現在有明確的前進方向，我認為這是件好事；雙方提出不同想法並深入討論，最終我們得以就指導原則達成廣泛共識。從現在起，我們將依照這些原則，邁向草擬可能協議的階段。」

匿名美國官員透露，雙方確實已取得進展，伊朗將在未來兩周內提出更具體方案，以彌補彼此分歧，但未詳述細節。

阿拉奇表示，雙方交換文件後，將決定第三輪談判日期。

不過，阿拉奇強調協議尚未進入最後階段，中東局勢依舊緊繃，談判一旦破裂，美國可能採取軍事行動的風險仍在。

三名熟悉談判情況的伊朗官員表示，伊朗已表示願意暫停核濃縮活動三至五年——這段時間將涵蓋川普總統任期——之後再加入一個用於民用等級濃縮的區域聯盟。伊朗還將在國際核查人員在場的情況下，在本國境內稀釋其鈾儲備。作為交換條件，伊朗要求美國解除金融與銀行制裁，以及解除石油禁運。

要求匿名的官員表示，伊朗還提出以經濟誘因及與美國進行投資與貿易的機會作為籌碼，其中包括在伊朗石油與能源產業的合作機會。

川普日前在總統專機「空軍一號」上表示，他將「間接」參與會談，並稱談判「非常重要」，透露伊朗希望達成協議。

美伊此次談判由阿曼外交部長阿布塞迪(Badr Albusaidi)主持斡旋，他會後透過社群媒體表示，美伊雙方「在確認共同目標與相關技術問題方面，取得良好進展」。

阿布塞迪接著說：「我們共同努力，認真制定一系列指導最終協議的方針，但還有很多工作要做。」

伊朗外交部長阿拉奇表示，美伊17日在瑞士日內瓦舉行第二輪間接會談中取得進展。(路...
伊朗外交部長阿拉奇表示，美伊17日在瑞士日內瓦舉行第二輪間接會談中取得進展。(路透)

